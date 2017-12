Rapera The Game zažalovali piati policajti

3. nov 2006 o 12:08 SITA

BRATISLAVA 3. novembra (SITA/AP) - Piati policajti, ktorí minulý rok zatýkali rapera The Game, zažalovali speváka a jeho spolupracovníkov za hanobenie. Policajti Hien Nguyen, Matthew Brown, Ryan Childrey, Romaine Watkins a David Gregory v spoločnej žalobe, ktorú podali na súde v Guilford County Courthouse, uviedli, že ich spevák očiernil, urazil a zneužil ich osoby. Žaloba sa opiera najmä o vyhlásenie speváka The Geme, ktorého občianske meno je Jayceon Taylor, ktoré urobil v televíznom rozhovore po zatknutí z 28. októbra 2005 v obchodnom centre. V rozhovore svoje zatknutie prirovnal k Rodney King a vyhlásil, že ho zatkli iba preto, že rozdával autogramy. King bol černošský motorista, ktorého štyria policajti v roku 1991 v Los Angeles surovo zbili a vďaka videozáznamu z napadnutia ich neskôr i odsúdili. V žalobe sa spomína i videonahrávka zo zatknutia, ktorá sa momentálne predáva na internete. Na webovej stránke, ktorá ponúka DVD so záznamom zo zatknutia, sa píše, že Taylora polícia Severnej Karolíny neprávom zatkla a správala sa k nemu brutálne. Každý z policajtov na súde žiada odškodné v prepočte 290 tisíc korún. Jeden z policajtov dokonca uviedol, že vďaka tomuto incidentu prišiel o zárobok v prepočte 217 tisíc korún, keďže sa po ňom bál vrátiť sa do práce v obchodnom centre. Podľa bezpečnostných pracovníkov v obchodnom centre mal Taylor na hlave halloweenovú masku, správal sa hlučne a odmietol odísť. Keď dorazila polícia, Taylor vo svojom vyčíňaní odmietal prestať, a tak ho pre výtržníctvo policajti napokon zatkli. Ostatných členov raperovej skupiny policajti museli spacifikovať slzným plynom, keď sa im začali otvorene vyhrážať. Celý incident si na videokameru nahral člen raperovej družiny.