Najlepšie amatérske fotografie na výstave v Banskej Bystrici

3. nov 2006 o 11:31 SITA

BRATISLAVA 3. novembra (SITA) - Odborná porota celoštátnej súťaže AMFO 2006 neudelila prvú cenu v kategórii dospelí - farebná fotografia. Druhé miesto obsadil Vladimír Burian za snímky Tatralandia a Marek Nagy za fotografie Bratislava mesto zákazov. V kategórii dospelí - čiernobiela fotografia skončili na prvom mieste Rasťo Čambál a Jozef Kucej. V súťaži dospelých o najlepšiu snímku foto - audio na CD nebola prvá cena udelená, druhé miesto obsadila Martina Šimkovičová. Súťažili aj juniori do 16 rokov. V kategórii farebná fotografia bola ocenená Zuzana Halgašová za snímku Slnko a človek, Kristína Vavreková získala cenu za čiernobielu fotografiu s názvom Krehká baletka a Samara. V kategórii foto - audio na CD medzi juniormi do 16 rokov bol ocenený Marián Margeta. V juniorskej kategórii od 16 do 21 rokov získala za farebné fotografie Godot bol stále tu cenu Martina Šimkovičová a za čiernobielu snímku Bez názvu Tomáš

Vernisáž výstavy toho najlepšieho, čo v uplynulom roku vzniklo na Slovensku v oblasti amatérskej fotografie, sa uskutoční dnes o 16:00 v priestoroch Múzea SNP v Banskej Bystrici. Po nej bude nasledovať rozborový seminár a dva dni potrvá tvorivá dielňa, kde budú lektormi Jan Šibík, Jozef Česla a Peter Haas. K výstave bol vydaný aj katalóg obsahujúci reprodukcie vybraných ocenených fotografií a zoznam ocenených a vystavujúcich autorov. Výstava potrvá do 3. decembra.

Národné osvetové centrum (NOC) v Bratislave každoročne vyhlasuje celoštátnu súťaž AMFO A DIAFOTO. V poradí 34. ročník celoštátnej súťaže amatérskej fotografie priniesol tento rok novinku, po prvýkrát sa uskutočňuje pod skráteným názvom AMFO 2006. Klesajúci počet príspevkov v kategórii diapozitívov a nárast zaslaných digitálnych fotografií viedol usporiadateľov k zmene, vyčleniť diapozitívy - zrušiť túto kategóriu a vytvoriť novú pre tvorcov digitálnej fotografie.

Súťaž amatérskej fotografie je postupová, trojstupňová (regionálna, krajská a celoštátna) a tematicky nie je vymedzená. Nižšie kolá súťaže zabezpečovali jednotlivé regionálne osvetové strediská (ROS), krajské kolá zabezpečovali krajské úrady, VÚC a príslušné ROS. Celoštátne kolo pripravilo a realizovalo Národné osvetové centrum v spolupráci so Stredoslovenským osvetovým strediskom a Múzeom SNP v Banskej Bystrici.