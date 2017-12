Kňažko: Hostel nie je dokumentárny film

Bratislava 5. novembra (TASR) - Slovenský herec Milan Kňažko si nedávno zahral v pokračovaní amerického hororu Hostel 2, ktorý má opäť pod režisérskou ...

5. nov 2006 o 17:13 TASR

Bratislava 5. novembra (TASR) - Slovenský herec Milan Kňažko si nedávno zahral v pokračovaní amerického hororu Hostel 2, ktorý má opäť pod režisérskou taktovkou Eli Roth.

Na filmových plátnach by sa mala snímka objaviť v priebehu budúceho roka a Kňažko v ňom stvárni šéfa ruskej mafie Sašu. K účinkovaniu v tomto filme, ktorého prvá časť vyvolala búrlivé reakcie niektorých Slovákov, oslovila Kňažka pražská kastingová agentúra, spolupracujúca s Rothom. Pred rozhodnutím sa s režisérom osobne stretol, prečítal scenár a potom pozrel prvý diel filmu. "Predovšetkým to nie je dokumentárny film. Je to horor, postavy i priestor, kde sa odohráva, sú fiktívne. Napriek tomu, že majú názov, v tomto prípade Slovensko. Každý divák, súdny, ale i ten nesúdny, musí na prvý pohľad spoznať, že je to od reality vzdialené a že to vôbec nesúvisí s reáliami, ktoré na Slovensku poznáme. Ale ťažko by sme vôbec hľadali krajinu. Tá je vymyslená. Je to skôr pohrávanie sa s nerealizovateľnými fikciami," povedal pre TASR Kňažko.

Nedávno ho dosť "zarazili" mailové reakcie niektorých čitateľov istého denníka, ktorí obviňovali hercov z absencie vlastného názoru, pretože hrajú napríklad Tisa či Husáka. "Myslím si, že takáto primitivizácia hereckej profesie nie je namieste," poznamenal. Kňažko tiež pripomenul, že si mal v krátkom období možnosť zahrať v televíznom filme postavu Goetheho, divadelnú postavu Picassa a nakoniec filmového šéfa ruskej mafie Sašu. "Pre herca je zaujímavá rôznorodosť a diametrálna rozdielnosť jednotlivých postáv. Samozrejme nie som ani Goethe, ani šéf mafie ani Picasso. Som herec, ktorý už hral veľké množstvo negatívnych i pozitívnych postáv. A stotožňovať herca s postavou je ako stotožňovať spisovateľa s osudmi postáv v jeho literárnych dielach. To sa dá v dokumentárnych, ale nie v hraných filmoch. A už vôbec nie v snímkach, ktoré sú v rovine fiktívnych predstáv," vysvetlil ďalej Kňažko s tým, že okrem iného, nie je ani autor scenáru alebo filmu.

Počas svojej dlhoročnej hereckej kariéry pracoval vo filmoch rôznych zahraničných koprodukcií. A ako priznáva, jedným z dôvodov, prečo prijal úlohu ruského bossa Sašu, bolo i to, že ešte neúčinkoval v hollywoodskej produkcii. "S režisérom Eli Rothom sme o Slovensku hovorili viac-menej v takej zľahčenej forme, lebo on sa k tejto téme už vyjadril a dá sa to nájsť aj na internete," pokračuje ďalej herec, ale i generálny riaditeľ TV JOJ. Svoje filmovacie dni strávil v Českom Krumlove, Karlových Varoch, či v Prahe a vtedy Rothovi v zľahčenej forme navrhol, aby sa prípadný tretí diel Hostelu nakrúcal naopak na Slovensku, ale jeho dej by bol "akože" situovaný do Čiech a Maďarska. "Prisľúbil, že áno. A myslím si, že týmto sa bude môcť rehabilitovať aj pred tými slovenskými divákmi, ktorí majú stále tendenciu stotožňovať hercovu úlohu s jeho skutočným životom," dodal s úsmevom Kňažko.