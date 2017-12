CD

6. nov 2006 o 10:00 (peb)

The Killers - Sam's Town

Universal 2006

O lasvegasskej skupine The Killers sa hovorí ako o budúcej štadiónovej kapele. Preto nie je náhoda, že ich druhý album Sams Town produkovali Alan Moulder (exDepeche Mode) a Flood (známy spolupracovník U2), ktorí dvanástim pesničkám naordinovali bombastický zvuk. Na svete je už úvodný singel When You Were Young, svedčiaci o tom, že skupina, známa svojou láskou k osemdesiatym rokom, sa tentoraz nechala inšpirovať aj domácou tvorbou, presnejšie epickými piesňami Brucea Springsteena.

Badly Drown Boy: Born In The UK

EMI 2006

Ďalší súčasný album, inšpirovaný Springsteenom. Britský talent Badly Drown Boy, známy svojimi nízkonákladovými nahrávkami, tentoraz prekvapuje novým polokonceptuálnym albumom, ktorého piesne kopírujú udalosti britského života posledných tridsiatich rokov. To všetko cez optiku tohto svojrázneho pesničkára. Badly Drown Boy, občianskym menom Damon Gough, nahral zatiaľ svoje životné dielo.

The Who: Endless Wire

Universal 2006

Skoro štvrťstoročie sme museli čakať na nový album legendárnej britskej kapely The Who. Aj keď dnes z pôvodnej štvorice zostali dvaja, spevák Roger Dartley a gitarista Pete Townshend, kritiky sú viac ako priaznivé. Niektorí považujú ich novinku za najlepšiu od klasického Who's Next (1971). Neboli by to The Who, keby ich album nemal konceptuálny zámer. Prvá polovica Endless Wire je pesničková, druhú tvorí Townshendova miniopera Wire and Glass.

R.E.M: And I Feel Fine: Best of the I.R.S Years 1982 - 1987

Capitol 2006

To, že história slávnych R.E.M. sa nezačala písať singlom Losing My Religion z roku 1991, je dostatočne známe. Dôkazom toho je tento výberový album z ich nezávislého obdobia, doplnený o hodnotné DVD. Stipe a spol. napísali vtedy mnohé zo svojich najlepších piesní, ktoré o hlavu prevyšujú ich súčasnú unavenú produkciu. Radio Free Europe, Talk About The Passion, The One I Love alebo It's The End Of The World As We Know It (And I Feel Fine) z vybraných 21 piesní sú dôkazom ich skladateľskej geniality.