Borat dobil Ameriku

BRATISLAVA 6. novembra (SITA/AP) - Kazašské alter ego britského komika Sachu Barona Cohena, kontroverzný reportér Borat, sa prekvapivo po americkej premiére svojho najnovšieho filmu prebojoval na úplný ...

6. nov 2006 o 8:29 SITA

BRATISLAVA 6. novembra (SITA/AP) - Kazašské alter ego britského komika Sachu Barona Cohena, kontroverzný reportér Borat, sa prekvapivo po americkej premiére svojho najnovšieho filmu prebojoval na úplný vrchol v návštevnosti. Komédia Borat: Nakúkanie do ameryckej kultúry na objednávku slavnoj kazašskoj národa spoločnosti 20th Century Fox počas svojho debutového víkendu zarobila v prepočte 752 miliónov korún. "Planéty, mesiace, hviezdy, všetko nám počas tohto víkendu perfektne vyšlo," povedal šéf distribúcie spoločnosti 20th Century Fox Bruce Snyder. Podľa pôvodných predpokladov mal tento víkend patriť rodinnej komédii The Santa Clause 3: The Escape Clause s Timom Allenom v hlavnej úlohe. Film však debutoval na druhej priečke so ziskom 570 miliónov korún. Za ním nesledovala animovaná komédia spoločnosti Paramount-DreamWorks Spláchnutý, ktorá zarobila v prepočte 544 miliónov korún. Komédia Borat dokázala zvíťaziť aj napriek tomu, že ju uviedli iba v 837 kinách, čo je menej ako jedna štvrtina kín, v ktorých sa počas uplynulého víkendu premietali filmy The Santa Clause 3 a Spláchnutý. Do konca tohto týždňa plánuje spoločnosť Fox uviesť Borata až v 2 500 kinách v Spojených štátoch a Kanade. Minulotýždňová jednotka, horor spoločnosti Lionsgate Saw 3, sa v rebríčku umiestnil na štvrtej pozícii so ziskom 441 miliónov korún, pričom svoj celkový zisk za prvých desať dní v kinách posunul na 1,7 miliardy korún. Prvých dvanásť filmov spoločne za uplynulý víkend zarobilo 3,311 miliardy korún, čo je o tri percentá menej ako počas rovnakého obdobia pred rokom.