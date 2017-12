Čínska herečka Jingchu Zhang sa objaví v Rušnej hodine 3

BRATISLAVA 6. novembra (SITA/AP) - Vychádzajúca čínska herecká hviezda Jingchu Zhang si vyskúša svoj hollywoodsky debut po boku legendárneho Jackieho Chana v akčnej komédii Rušná hodina 3, čím pôjde v ...

6. nov 2006 o 10:42 SITA

BRATISLAVA 6. novembra (SITA/AP) - Vychádzajúca čínska herecká hviezda Jingchu Zhang si vyskúša svoj hollywoodsky debut po boku legendárneho Jackieho Chana v akčnej komédii Rušná hodina 3, čím pôjde v stopách svojej slávnejšej kolegyne Ziyi Zhang. Dvadsaťšesťročná Jingchu Zhang stvárni postavu Soo Yung, dcéry čínskeho diplomata, ktorého uniesli v prvej časti série Rušná hodina. Okrem toho sa vo filme objaví i Chanov partner z predchádzajúcich dvoch častí Chris Tucker, ale aj britský herec Vinnie Jones či francúzsko-poľský režisér Roman Polanski.

Zhang, ktorá sa objavila vo filmoch ako Kong que (2005) či Chat gim (2005), sa považuje za jednu z najnádejnejších čínskych herečiek a miestne médiá sa ju neboja porovnávať aj so Ziyi Zhang, ktorej hollywoodsky úspech je nesporný. Vďaka účinkovaniu v Rušnej hodine 3, ktorá sa nakrúca striedavo v Los Angeles a Paríži, sa zrejme porovnávaniu nevyhne. Ziyi Zhang sa objavila v druhom pokračovaní, v ktorom si zahrala členku zločineckého gangu Hu Li, a vďaka tomu sa jej podarilo presadiť na medzinárodnom filmovom poli. Celosvetový úspech si zaistila účinkovaním vo filme Gejša (2005). Účasť Jingchu Zhang vo filme Rušná hodina 3 je v rozpore s jej predchádzajúcimi vyhláseniami, že o túto úlohu a americký filmový trh vôbec nemá záujem. "Neplánujem odcestovať do Ameriky a ani som nepodpísala zmluvu so žiadnou hereckou agentúrou," vyhlasovala ešte prednedávnom. Na svojej internetovej stránke potvrdila, že momentálne študuje angličtinu.