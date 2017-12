Penélope Cruzová by si v Hollywoode želala viac režisérov ako je Almodóvar

6. nov 2006 o 12:35 TASR

Madrid 6. novembra (TASR) - Viac tvorivosti a charakterových postáv by od filmových tvorcov v Hollywoode očakávala španielska herečka Penélope Cruzová (32).

Podľa vlastných slov by považovala za fantastické, keby v zámorí jestvovalo viac režisérov, ktorí by dokázali písať podobne ako jej krajan Pedro Almodóvar scenáre predovšetkým pre ženy, a to aj pre herečky v pokročilejšom veku.

Pracovať s Pedrom bol môj sen, bola som ním posadnutá, vyznala sa Penélope Cruzová označiac oscarového filmára za jednoducho geniálneho. Herečka si po prvý raz zahrala v Almodóvarovom filme v roku 1997 (Live Flesh), naposledy v jeho novinke Volver.

Herečka obdivuje na režisérovi jeho pripravenosť zveriť hercom i úlohy, ktoré nikdy predtým nestvárnili a primerane tak riskovať. "Ako herci sme závislí na tejto dôvere. On však vie, čo dokážeš ešte skôr, ako to urobíš," dodala.