Amitabh Bachchan má pred publikom trému

BRATISLAVA 6. novembra (SITA/Reuters) - Najznámejší indický herec Amitabh Bachchan, svojho času vyhlásený za osobnosť šoubiznisu tisícročia tvrdí, že pred každým vystúpením na javisko stŕpne od trémy.

6. nov 2006 o 14:48 SITA

Filmový veterán, ktorý účinkoval vo viac ako 150 snímkach, plánuje spolu so svojim synom Abhishekom koncertné vystúpenia po celom svete, čo by znamenalo, že by vystupoval pred živým publikom. "Stále trpím náhlym návalom úzkosti a úplne skameniem," nechal sa počuť indický 64-ročný Bachchan, ktorý je inšpiráciou pre mnohých bollywoodskych hercov.

Javiskové vystúpenia indických hviezd filmového plátna sú zdrojom obrovského zisku. Zúčastňujú sa na nich najmä Indovia žijúci v zahraničí. Bachchan odštartoval svoje prvé svetové koncertné turné v roku 1973 a počas svojej kariéry vystupoval v desiatkach krajín, vrátane Spojených štátov amerických, Veľkej Británie a Juhoafrickej republiky. "Pamätám si svoje vystúpenie v Londýne v roku 1973, v publiku boli len štyria ľudia," spomína na ťažké začiatky Bachchan.

V roku 1999 ho na stránke spoločnosti BBC hlasujúci vyhlásili za hviezdu tisícročia.