Cinematic Orchestra urobia bodku za 5. ročníkom NJD_FM

Djské skúsenosti, hlava plná nápadov a vášeň v jazzovej a filmovej hudbe-tým všetkým oplýval zamestnanec britského vydavateľstva Ninja Tune, Jason Svinscoe, keď sa v roku 1999 rozhodol založiť projekt Cinematic Orchestra. Výsledkom spojenia kvalitných jazzových hráčov a nevyčerpateľného umelca Svinscoa, bol debutový album Motion, spájajúci jazz, filmovú hudbu a sample do jedinečnej podoby. S hudobným zaradením si však CO nikdy hlavu nelámali. „Chceme našou hudbou zaplniť tanečné parkety, chceme, aby sa naša hudba niesla vašou záhradou, keď v nej relaxujete. A chceme, aby naša hudba rovnako dobre naštartovala váš večer s priateľkou", prezradil Svinscoe.

V roku 2000 sa Svinscoe a spol.dočkali veľkej pocty- na festivale Porto European City Of Culture ozvučili nemý sovietsky film Muž s kamerou, Dzigu Vertova. Aj tieto skúsenosti sa premietli na v poradí druhý štúdiový album, Every Day, ktorý je postavený práve na zobrazení života v sovietskej spoločnosti. Okrem špičkových hudobníkov sa na ňom objavil aj u nás známy rapper Roots Manuva.

„Nechceme zavádzať ľudí, ani ich presviedčať, že sme to, čo nie sme. Len chceme robiť najlepšie znejúce albumy na svete ", smeje sa Jason Svincscoe. Vystúpili už v Japonsku, Taliansku, Portugalsku, Holandsku či Švajčiarsku a všetci sa tešíme z toho, že konečne so svojou nezabudnuteľnou show neobišli ani Slovensko!

Svetové médiá o THE CINEMATIC ORCHESTRA

„Nádherná fúzia jazzu, slobodného myslenia, chilloutových groovov s dávkou ambientu a prepracovanou technikou- zmiešate to a dostanete album, ktorý spĺňa presne to, čo spojenie jazzu a tanečnej hudby roky sľubovalo."

The Independent on Sunday, album Every Day

„Hudba, ktorá predbieha samú seba. Hudba, s nikdy nekončiacou inšpiráciou, ktorá sa rozprestiera ďalej a ďalej."

Jockey Slut

„Jazz topiaci sa v inštrumentálkach. Vyletí do neba, rozbije sa na malé kúsočky a ako prach na vás padá."

Irish Times

„Jemný, melancholický zázrak."

Muzik

„Nikdy nekončiace nápady, zaujímavý a lákavý prínos do ambientu".

Sunday Telegraph.

„Môžete do poslednej nitky vyšťaviť vaše nástroje, predvádzať groovy ako Dj Shadow a dookola opakovať rovnaké sekvencie. Musíte ale vedieť ako s ľahkosťou kombinovať, aby to chytilo za srdce. The Cinematic Orchestra vedia ako na to."

Guardian

„Producent J Swinscoe vie navariť lahodné gumbo- pridá štipku jazzu, technické zručnosti a skúsenosti zo starej školy. Konečne má Unfinished Sympathy konkurenta!"

CQ, album Every Day

„Veľmi špeciálny, silnejúci jazz..Geniálny a stále lepší a lepší."

Esquire

„Prvotriedne a veľkolepé, zároveň atmosferické a plné emócií. Sila Every Day rastie s každým jedným vypočutím."

NME, album Every Day

„Najväčšia vec aká vyšla na Ninja Tune od čias...od čias vydania ich predošlého albumu."

Muzik, album Every Day

EDUARDO BORSUCI IN OPTIMA FORMA

Trio mladých pánov z Brezna je ukážkovým príkladom toho, čo už vo svete dávno funguje. Poctivým hraním v malom klube v rodnom meste sa vyšplhali až k hraniu na známych slovenských festivaloch (Topvar Rockfest, Nu Jazz Dayz_FM) a dotiahli to až k spoločnému koncertu so svojimi miláčikmi Cinematic Orchestra. V zmesy funku, ambientu a dnb hľadajte aj trošku z ich hudobných vzorov- Amon Tobin, Aphex Twin, Fsol, Brian Eno, Autechre, Biosphere, Coldcut, Funki Porcini, Chemical Brothers, Masfel, Miles Davis alebo Supersilent.



LESNÍ ZVĚŘ

Nevyhlasujú sa za riadnu kapelu, nepotrebujú nahrávať jeden album za druhým, ani počuť svoje skladby z rádia. Tvrdia, že sú len taký „šťastný underground". Miloš Rejsek, Martin Čech, Jiří Hradil a Marek Steyer sa pozbierali z kapiel Chorchester a Swordfishtrombones, aby nakoniec vytvorili projekt, v ktorom realizujú svoje vízie dnb, jazzu a ambientu. Už niekoľko rokov sa pokúšajú nahrať svoj debutový album, k jeho dokončeniu však nepomáha ani meno slávneho producenta Dušana Neuwertha . Chlapci totiž radšej vymetajú kluby s live vystúpeniami ako sa mučia v nahrávacom štúdiu. „Keďže máme tak veľa skladieb a tej našej hudby je tak veľa, tak sme sa zámerne vybrali opačnou cestou-teda hrať viac naživo a to, čo práve robíme predvádzať skôr v reálnom čase ako sa venovať nejakej štúdiovej fikcii", prezradil Miloš.

ABUSE

Srdce mnohých zaplesalo, keď sa v roku 2002 s EP Sleepfields na slovenskej scéne objavil niekto, kto nechcel splynúť s davom a robiť hudbu cez kopírku. Vlado Durajka aka Abuse je dnes synonymom slovenskej alternatívnej scény a mnohí z nás sa prichytili pri tom ako zahraničným návštevám s hrdosťou strkajú do rúk práve jeho CD ako vzorku domácej kvalitnej hudby. Sampluje všetko, čo mu príde pod ruku a zaujme ho a snaží sa to zmutovať do nerozpoznateľnej polohy. Na EP Sleepfields sa realizoval skôr sám, na svojom prvom LP Great Outdoors sa už otvoril spoluprácam, napríklad s Rišom Imrichom z Nylon Union. "Každá skladba vzniká inak, niekedy začnem vrstviť hmotu abstraktného materiálu a v nej nájdem súzvuk, ktorý potom vytiahnem na povrch, alebo začnem s fungujúcim groovom ako základom a v poslednej dobe sa snažím o klasický songwriting s pomocou rhodes piana a dvojstrunnej gitary. Všetky postupy ale majú jedno spoločné - výsledok sa vždy radikálne líši od pôvodnej predstavy."