Hlas Deep Purple hľadí späť

Ian Gillan: Gillans Inn • Immergent 2006

7. nov 2006 o 10:00 MARIÁN ZIMA (Autor je hudobný publicista)

Len nedávno sme po vystúpeniach Deep Purple v Bratislave a Košiciach s potešením konštatovali, že majiteľ jedného z najosobitejších hlasov rockovej histórie Ian Gillan je stále vo forme. Tento dnes už 61-ročný pán však okrem pódií nezaháľa ani v štúdiách. Jeho najnovší album nazvaný prí­značne Gillans Inn je zaujímavým hybridom medzi klasickým výberom najväčších hitov a obľúbenou formou albumu s hosťami.

Samotný spevák ním oslávil ťažko uveriteľných štyridsať rokov v nahrávacom biznise a súčasne ponúkol poslucháčom výstižný pohľad na seba ako umelca nielen cez optiku značky Deep Purple. Na rozdiel od iných bilancujúcich veteránov zvolil aj zaujímavejší prístup – nielenže nanovo nahral štrnásť vecí z celej svojej kariéry, ale si na nahrávku pozval takú plejádu rockových VIP hostí, aká sa len tak nevidí.

Spomeňme aspoň niektorých - gitaristi Joe Satriani, Jeff Healey, niekdajší scorpionovský fenomén Uli Jon Roth, Janick Gers z Iron Maiden (ktorý pred Harrisom a spol. hral práve u Gillana), speváci Ronnie James Dio, Joe Elliott z Def Leppard či purpleovskí súputníci Jon Lord, Steve Morse, Roger Glover a Ian Paice.

Ian Gillan je známy hlavne ako spevák Deep Purple v ich naj­úspešnejšej ére a táto vizitka ho bez problémov kedykoľvek dostane cez rockovú nebeskú bránu. Menej fanúšikov však detailne pozná aj jeho rozsiahlu sólovú tvorbu, ktorá sa začala po odchode z Deep Purple v roku 1976 vydaním albumu Child In Time pod názvom Ian Gillan Band (neskôr len Gillan).

Aj keď sa komerčný úspech nemohol rovnať číslam pod hlavičkou DP a aj nahrávacie firmy sa menili až príliš často, väčšina platní obsahovala silné a poctivé skladby, či už „šmrncnuté“ jazzrockom (Clear Air Turbulence a Scarabus zo siedmej dekády) alebo ladené viac v dobrom zmysle komerčne (Naked Thunder a Toolbox z rokov deväťdesiatych).

Na Gillans Inn je väčšina skladieb práve zo sólovej dráhy - vynikajú najmä Loving On Borrowed Time s krásnymi sólami Morsea a Rotha, razantná Unchain Your Brain z albumu Glory Road či Sugar Plum z albumu Dreamcatcher. Zaujímavým pripomenutím, že v šoubiznise nie je nič nemožné, je skladba Trashed z krátkeho a bizarného pôsobenia Gillana v ďalšej legende Black Sabbath.

Samozrejme, kolískou slávy sú Deep Purple, a tak už po stýkrát si páni s chuťou zahrali Smoke On The Water, pridali Speed King a When A Blind Man Cries.

Chybičkou krásy je fakt, že nie každá skladba znie úplne ideálne - jednotlivé party si totiž niektorí hosťujúci muzikanti dotáčali vo svojich vlastných štúdiách (dnes sa to tak robí často, nie každý sa však k tomu otvorene priznáva). Napriek tomu i skutočnosti, že ide o kolekciu piesní z rôznych období, držia pokope a vytvárajú jasný portrét tohto výnimočného speváka.