Mischa Barton bojuje za ženské krivky

BRATISLAVA 7. novembra (SITA) - Štíhla herečka Mischa Barton vyzvala Hollywood, aby prestal diétovať a namiesto toho začal oslavovať "ženské krivky". Bývalá hviezda seriálu O.C. California sa obáva, že ...

7. nov 2006 o 9:20 SITA

BRATISLAVA 7. novembra (SITA) - Štíhla herečka Mischa Barton vyzvala Hollywood, aby prestal diétovať a namiesto toho začal oslavovať "ženské krivky". Bývalá hviezda seriálu O.C. California sa obáva, že obrázky priveľmi vychudnutých žien v módnych časopisoch a novinách podporujú poruchy v stravovaní mladých dievčat. Preto by aj 20-ročná herečka chcela, aby periodiká prestali so svojou posadnutosťou priniesť vždy čo najštíhlejšiu modelku. "Je nesprávne potláčať všetky náznaky ženskosti, ktorú nemožno nikde vidieť. Tento nezdravý pohľad by sme mali raz a navždy opustiť," povedala.