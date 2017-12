Waking Vision Martina Valihoru po roku opäť na Slovensku

7. nov 2006 o 13:23 SITA

BRATISLAVA 7. novembra (SITA) - Po roku sa v rámci svojej koncertnej šnúry Waking Vision Tour 2006 vracia na Slovensko kapela nášho bubeníka Martina Valihoru s názvom Waking Vision. V stredu 29. novembra na koncerte v bratislavskom PKO navyše predstaví nový album, ktorý tu nakrútila počas vlaňajšej návštevy.

Skupina Waking Vision je pôvodným projektom troch spolužiakov z Bostonu - bubeníka Martina Valihoru, gitaristu Johna Shannona a basgitaristu Mitcha Cohna. Má za sebou tri albumy. Po úspešnom uvedení na bostonskej scéne sa na istý čas rozpadla, no koncom roka 2003 už opäť hrala. Tentokrát sa trio presťahovalo do New Yorku. Práve tam sa k nim pridal ich starší priateľ a spolužiak z Bostonu Peter Stolzman, syn klarinetistu a známeho dvojnásobného víťaza americkej Grammy Award Richarda Stolzmana. John Shannon začal hrať na gitaru už ako sedemročný. Mitch Cohn sa zase basovej gitare začal venovať vo svojich pätnástich rokoch, momentálne produkuje a nahráva r´n´b a hip-hopové kapely. Spolupracoval s Usherom, Lauryn Hill, Destiny’s Child a pôsobí ako hudobný dramaturg v skupine speváčky Ashanti. Martin Valihora pochádza z hudobníckej rodiny. V rokoch 1986 až 1987 študoval klavír, v rokoch 1990 - 1992 odbor bicie nástroje na bratislavskom konzervatóriu. V roku 2000 sa zúčastnil na bratislavských jazzových dňoch a získal štipendium na Berklee College of Music v Bostone. V súčasnosti žije v New Yorku.

Agentúru SITA informovala Lenka Jíleková z Bratislavského kultúrneho a informačného strediska.