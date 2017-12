MFF Bratislava predstaví viac ako 200 filmov

7. nov 2006 o 14:15 SITA

BRATISLAVA 7. novembra (SITA) - Počas ôsmeho ročníka Medzinárodného filmového festivalu Bratislava sa štyrom porotám a širokej verejnosti predstaví vyše 200 filmov z 55 krajín sveta. Toto číslo zahŕňa celovečerné filmy, ktoré dopĺňajú dokumenty (krátke i celovečerné) a krátke filmy. V siedmich kinosálach multiplexu Palace Cinemas v bratislavskom Auparku festival odštartuje v piatok 1. decembra a potrvá do soboty 9. decembra 2006.

Hlavnou programovou sekciou filmového festivalu Bratislava je Medzinárodná súťaž prvých a druhých hraných filmov z celého sveta. Tento rok sa v súťaži predstaví 19 filmov, medzi ktorými podľa programového riaditeľa festivalu Petra Nágela nechýbajú "najlepšie debuty tohto roka", mnohé z nich ocenené na festivaloch v Benátkach, Cannes alebo San Sebastian.

V nesúťažných sekciách si budú môcť diváci pozrieť snímky v sekcii európskych filmov (Made in Europe), nezávislého filmu (Proti prúdu), balkánskej tvorby (Focus: Iný Balkán) či slovenských filmov nakrútených v roku 2006 (Slovenský film 2006). Návštevníci sa môžu tešiť na Profil režiséra Michaela Winterbottoma. V rámci tejto programovej sekcie premietnu 11 zo 14 filmov, ktoré tento britský režisér nakrútil od roku 1995, vrátane jeho najnovšej drámy Road to Guantanamo. Po minuloročnom úspechu sa znovu predstaví sekcia s názvom Národné hity, ktorej prvoradým kritériom pre zaradenie je komerčná úspešnosť. Na festivale sa tak predstavia filmy, ktoré dokázali v domovskej krajine zaujať veľký počet divákov a často boli úspešnejšie ako hollywoodske filmové hity. Tento rok sa v nej predstaví deväť filmov, medzi ktorými je najnavštevovanejší film v Rakúsku - dlhometrážny dokumentárny film We Feed the World (2005) alebo kontroverzná ruská dráma Deviata rota (2005). V sekcii Svetový čas, ktorá je určená mimoeurópskym filmom, premietnu drámu Bennetta Millera Capote, ktorá v tomto roku priniesla Philipovi Seymourovi Hoffmanovi Oscara za najlepší herecký výkon. Podľa Nágela to bude jedinečná možnosť vidieť tento úspešný americký film, keďže do slovenskej distribúcie sa zatiaľ nechystá. V tejto sekcii sa predstaví aj novinka Woodyho Allena Sólokapor (2006) alebo ázijské filmy, napríklad Čas (2006) juhokórejského režiséra Kim Ki-duka. Bližšie informácie prináša oficiálna stránka festivalu www.iffbratislava.sk.

Medzinárodný filmový festival Bratislava nebude len o filmoch. Niekoľko Filmových parties je pred oficiálnym začiatkom MFF Bratislava 2006 pripravených pre študentov vo vysokoškolských internátoch. K tradičným podujatiam patrí 3. ročník autorskej súťaže Zaži dotyk slávy. Počas MFF Bratislava môžu záujemcovia nakrútiť vlastný amatérsky reklamný spot. Záver festivalu bude opäť patriť Papučovej noci.