Rodičia Paris Hilton sú pyšní na porno svojej dcéry

7. nov 2006 o 17:02 SITA

BRATISLAVA 7. novembra (SITA) - Životopisec Jerry Oppenheimer zistil pri písaní knihy House of Hilton, že rodičia 25-ročnej Paris Hilton Rick a Kathy neboli vôbec vyvedení z miery, keď sa video s pornografickým obsahom bez súhlasu ich dcéry objavilo na internete a DVD. "Podľa informácií príbuzných Rick a Kathy sú hrdí na všetko, čo Paris dokázala, vrátane erotického videa, ktoré odštartovalo jej hviezdnu kariéru," tvrdí Oppenheimer. "Je to zvláštna rodina. Jej rodičov to vôbec nepohoršilo, pretože ju to vynieslo na piedestál slávy," dodáva životopisec.

Oppenheimerovi je Paris Hilton v skutočnosti ľúto, pretože ju donútila stať sa celebritou jej vlastná matka. "Dovolila jej nosiť make-up a vstup do klubov ako veľmi mladej. Je mi jej ľúto, pretože v skutočnosti nemala iný výber ako splniť sny svojej matky a starej matky. Zámerom mojej knihy bolo zistiť, ako sa Paris stala tým, kým je dnes. Počas hľadania materiálu ku knihe mi Paris začala byť sympatická, pretože ona v podstate nemala na výber," tvrdí Oppenheimer. Skúsený životopisec vyhlásil, že Paris v skutočnosti nezdedí taký veľký podiel z rozprávkového bohatstva Hiltonovcov, ako dúfa. "Hoci má priezvisko Hilton, nie je dedičkou. Najväčšia čiastka dedičstva pripadne nadácii Hilton. Paris je jedna z mnohých vnučiek a pravnučiek, ktorí si na svoje živobytie musia zarábať," hovorí Oppenheimer a dodáva, že "Paris vie dokonalo pritiahnuť na seba pozornosť - svojím exhibicionizmom, flirtovaním a všeličím iným, čo jej zabezpečí titulné stránky magazínov po celom svete," uzatvára Oppenheimer. Informácie zverejnil portál lse.co.uk.