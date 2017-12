Lasica pokrstil Žbirkove Dúhy a DVD The Best Of Tour

8. nov 2006 o 9:30 SITA

BRATISLAVA 8. novembra (SITA) - Slovenský Zlatý slávik Miro Žbirka prináša svojim fanúšikom hudobno-dokumentárne DVD zo svojho doposiaľ posledného slovenského turné. Staronový album Dúhy s bonusovým DVD The Best Of Tour uviedol do života v utorok večer už dvojnásobný krstný otec Milan Lasica. Samostatné CD krstil pred rokom šampanským, tentokrát však použil minerálnu vodu.

Žbirka pôvodný album Dúhy obohatil o dve nové skladby Mám ťa viac a Náladový song - tretí duet s českou speváčkou Marthou. Koncertné DVD ponúka okrem záznamu koncertov aj sedem videoklipov vrátane toho najnovšieho k piesni Kráľovná rannej krásy, ktorý je poskladaný zo snímok aktov od fotografa Tona Stanu. Súčasťou albumu je tiež fotogaléria. Filmom sprevádza sám spevák, ktorému bol kameraman stále v pätách a zachytával takmer každý jeho pohyb. Prvotným zámerom česko-slovenskej speváckej legendy bolo nakrútiť si koncert na pamiatku ako domáce video, aby si mohol v starobe zaspomínať. Zároveň uviedol, že zažil veľa vecí, ktoré ešte nemá zaznamenané. Viac ako stominútový film sa však dostal na verejnosť, takže do zákulisia môžu nahliadnuť aj fanúšikovia. I keď má Žbirka za sebou už 26 rokov sólovej kariéry, z hudobnej scény sa vytratiť neplánuje. „Pokiaľ budem stále skladať pesničky, neviem si predstaviť koniec,“ povedal. Na pódiách v dvanástich slovenských mestách sa Miro Žbirka predstavil spolu so Zuzanou Smatanovou, Jankom Lehotským či Davidom Kollerom. Publikum sa mu podarilo rozospievať aj so speváčkou Marthou a ich hitom Čo bolí, to prebolí. Podobnú koncertnú šnúru pripravuje aj v Českej republike. A chýbať nebude ani Martha.

Známe melódie Mira Žbirku môžeme počuť aj z úst zahraničných spevákov. Ako prezradil, Baladu o poľných vtákoch mu ukradol nemecký spevák zo známej skupiny Modern Talking Dieter Bohlen, ktorý sa k netaktnému činu aj sám priznal. Avšak Žbirka dodal, že existuje tiež talianska verzia Lásky na inzerát a v istej francúzskej skladbe môžeme spoznať legendárnu pieseň Biely kvet. Nadčasovosť slávnych hitov potvrdzuje aj záujem širokého okruhu fanúšikov, čo sa veku týka. „Melódia je len jedna, buď je jedlá alebo nejedlá,“ zdôvodnil neutíchajúci záujem o Žbirkove piesne Janko Lehotský.