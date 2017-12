N. Appleton odsúdila hollywoodsku posadnutosť štíhlosťou

BRATISLAVA 8. novembra (SITA) - Hviezda britskej skupiny All Saints Natalie Appleton skritizovala superštíhle osobnosti ako Nicole Richie, pretože podľa jej slov robia z anorexie módnu záležitosť. Speváčka ...

8. nov 2006 o 10:05 SITA

BRATISLAVA 8. novembra (SITA) - Hviezda britskej skupiny All Saints Natalie Appleton skritizovala superštíhle osobnosti ako Nicole Richie, pretože podľa jej slov robia z anorexie módnu záležitosť. Speváčka sa obáva, že najnovší hollywoodsky trend extrémneho diétovania vytvára u mladých dievčat, ako i jej 14-ročnej dcéry Rachel posadnutosť váhou. "Je tu prirodzená štíhlosť a potom je tu Nicole Richie. vyzerá ako starý chlap. Z anorexie robí módu," povedala Appleton. "Desí ma to, pretože Rachel žije pod tlakom, že musí byť štíhla. Povedala mi: 'Mami, som tučná a ona nie.' Desí ma to zakaždým, keď nedoje večeru," dodala.