Britney Spears podala žiadosť o rozvod

BRATISLAVA 8. novembra (SITA/AP) - Americkej speváčke Britney Spears už došla trpezlivosť s manželom Kevinom Federlinom. Popová princezná totiž v utorok podala žiadosť o rozvod. Podľa vrchného súdu v ...

8. nov 2006 o 8:00 SITA

BRATISLAVA 8. novembra (SITA/AP) - Americkej speváčke Britney Spears už došla trpezlivosť s manželom Kevinom Federlinom. Popová princezná totiž v utorok podala žiadosť o rozvod. Podľa vrchného súdu v Los Angeles sú dôvodom rozvodu v Hollywoode mimoriadne obľúbené neprekonateľné rozdiely. Dvadsaťštyriročná Spears sa vydala za 28-ročného Federlina v roku 2004. Majú spolu ročného syna Seana Prestona a v septembri narodeného Jaydena Jamesa. V žiadosti o rozvod, v ktorej sa nespomína predmanželská zmluva, Spears požaduje starostlivosť o deti s možnosťou návštev pre Federlina. V dokumentoch sa hovorí aj o delení majetku, čo jasne stanovuje hranice pre Federlina. Speváčkino vyhlásenie, že s Federlinom nemá spoločný majetok znamená, že pár musel ešte pred uzavretím manželstva podpísať predmanželskú zmluvu a nechce doťahovanie o majetok riešiť pred súdom.

Podľa dokumentov sa svadba konala 6. októbra 2004, teda niekoľko týždňov po tom, čo o slávnostnom ceremoniáli informovali americké médiá. Federline to v tom čase vysvetlil hneď dvoma dôvodmi - pár sa chcel na skutočnej svadbe zbaviť otravných novinárov a tiež čakal, kým ich právnici dokončia predmanželskú zmluvu. Spears sa za Federlina vydala osem mesiacov po ukončení 55-hodinového manželstva s priateľom z detstva Jasonom Alexanderom v Las Vegas. Jej druhé manželstvo sprevádzali neustále škandály, bulvárne články a nespočetne veľa špekulácií o tom, kedy sa manželstvo skončí. V rozhovore pred dvoma týždňami si Federline manželku ešte nevedel vynachváliť. "Jej vplyv na mňa je obrovský. Je to silná žena, ktorá vie, čo od života chce, a to ma robí silnejším," vyhlásil.