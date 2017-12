Lindsay Lohan neznáša povesť večierkového dievčaťa

BRATISLAVA 8. novembra (SITA/AP) - Americká herečka Lindsay Lohan vyhlásila, že neznáša svoju povesť večierkového dievčaťa. "Mám 20 rokov. Je to zločin chodiť tancovať s kamarátmi?" spýtala sa herečka ...

8. nov 2006 o 11:00 SITA

BRATISLAVA 8. novembra (SITA/AP) - Americká herečka Lindsay Lohan vyhlásila, že neznáša svoju povesť večierkového dievčaťa. "Mám 20 rokov. Je to zločin chodiť tancovať s kamarátmi?" spýtala sa herečka počas rozhovoru v programe The Oprah Winfrey Show. Lohan uviedla, že je šťastná a požehnaná, že sa môže venovať herectvu. "Hrám celý svoj život a je to niečo, čo naozaj milujem," povedala. Herec a režisér Emilio Estevez, ktorý stál za zrodom filmu Bobby o zavraždení senátora Roberta F. Kennedyho, v rozhovore s Oprah Winfrey vyhlásil, že Lohan bola pred kamerami ako ostrieľaná profesionálka, vždy prišla načas a podala svoj životný výkon. "Médiá sa zameriavajú na jej divoké správanie, pretože to sa dobre predáva. Bol by som radšej, keby si všímali, aká výnimočná je v tomto filme," povedal. Film Bobby sa dostane do kín 23. novembra a objavia sa v ňom hviezdy ako Demi Moore, Sharon Stone, Anthony Hopkins a Laurence Fishburne. Lindsay Lohan účinkovala vo filmoch ako Pasca na rodičov (1998), Medzi nami dievčatami (2003) či Herbie: Na plný plyn (2005).