Christopher Walken si zahrá Ozzyho Osbourna

BRATISLAVA 8. novembra (SITA) - Držiteľ Oscara Christopher Walken stvárni v pripravovanom filme o rockovej skupine Mötley Crüe s názvom The Dirt rockera Ozzyho Osbourna. Podľa frontmana skupiny Mötley ...

8. nov 2006 o 14:05 SITA

BRATISLAVA 8. novembra (SITA) - Držiteľ Oscara Christopher Walken stvárni v pripravovanom filme o rockovej skupine Mötley Crüe s názvom The Dirt rockera Ozzyho Osbourna. Podľa frontmana skupiny Mötley Crüe Vinca Neila si Walken vo filme zahrá iba epizódnu úlohu. Film bude nakrútený na motívy knihy The Dirt: Confessions Of The World's Most Notorious Rock Band z roku 2001, ktorá odhaľuje najbláznivejšie výstrelky z histórie skupiny. V jednej z historiek si Osbourne počas turné so skupinou dokonca šnupne do nosa živých mravcov. Vo filme sa okrem Walkena objaví i Val Kilmer, ktorý by mal v malej úlohe stvárniť rockera Davida Lee Rotha. Členov skupiny Vinca Neila, Nickyho Sixxa, Micka Marsa a Tommyho Lee budú hrať neznámi herci. "Toto bude jedna veľká zábava. Najmä, keď tam malé úlohy budú hrať obrovskí herci," povedal Neil pre stránku Contactmusic.com.