Prince sa dostane do siene slávy

8. nov 2006 o 18:07 SITA

BRATISLAVA 8. novembra (SITA/Reuters) - Amerického speváka a inštrumentalistu s umeleckým menom Prince uvedú do britskej hudobnej siene slávy počas ceremoniálu, ktorý sa uskutoční 14. novembra v londýnskom Alexandra Palace. Na zozname hudobníkov, ktorí sa spolu s ním dostanú do siene slávy, figuruje aj skupina Bon Jovi, Led Zeppelin, speváci James Brown, Rod Steward, hudobník Brian Wilson a speváčka Dusty Springfield. Za jedinečný prínos do tvorby britskej hudby získa čestné členstvo producent skupiny Beatles Sir George Martin. Hudobníkov, ktorým sa dostane tejto pocty, vyberá viac ako 60-členný tím pozostávajúci z umelcov, novinárov a ľudí s určujúcim slovom v hudobnom priemysle.

Počas slávnostného večera vystúpia James Morrison, Joss Stone, Patti LaBelle, Brian Wilson a Wolfmother.