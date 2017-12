Vzniká nový slovenský film Martina Repku

BRATISLAVA 8. novembra (SITA) - Na Slovensku vzniká nový film režiséra Martina Repku s názvom Návrat bocianov. Ako dnes informoval na tlačovej besede režisér Martin Repka, ide o "love" drámu o súčasných ...

8. nov 2006 o 17:21 SITA

BRATISLAVA 8. novembra (SITA) - Na Slovensku vzniká nový film režiséra Martina Repku s názvom Návrat bocianov. Ako dnes informoval na tlačovej besede režisér Martin Repka, ide o "love" drámu o súčasných fenoménoch ako utečenci, spájanie mnohých javov a hľadanie si identity a domova. Dodal, že príbehu by mali porozumieť všetci, pretože je to o normálnych ľuďoch.

Návrat bocianov je príbeh mladej letušky, ktorá cíti v živote neistotu a odchádza z veľkomesta do malej dediny. Vďaka tejto ceste sa zastaví a rozpozná hodnotu svojho pôvodu, nachádza istotu, že má v tomto svete miesto.

Film stihli tvorcovia nakrútiť za sedem týždňov na Slovensku, najmä v Rožňave, Ružomberku, ale aj v nemeckom Frankfurte nad Mohanom. "Nakrúcalo sa koncom leta tohto roku a momentálne sa dielo nachádza vo fáze strihu," povedal Repka. Na jar budúceho roka by sa mal film dokončiť a na jeseň by mal prísť do slovenských kín.

Vo filme si zahrali slovenskí herci ako Zuzana Mauréry, Lukáš Latinák, Karol Csino, ale aj známy český herec Radoslav Brzobohatý. Tento nemecko-slovenský koprodukčný film s dĺžkou približne 100 minút stál podľa Repku približne 38 miliónov slovenských korún.

xd;st;nr