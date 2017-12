RECENZIA / HUDBA Spievajúce mladé rebelky sú ešte stále v móde

Leto je nenávratne fuč. A s letnými hitmi je spojený problém zvaný zabúdanie. Ak sa do povedomia dostanete ľahkou skladbou, máte to ťažké. Ako presvedčiť, že máte na viac? Pritom Lily Allen na svojom debute Alright Still na viac určite má. Len jej musíte

9. nov 2006 o 10:10 TOMÁŠ PROKOPČÁK

Písmo: A - | A + 0 odpustiť niekoľko intonačných prešľapov, častejšie počúvať jej texty a neveriť všetkému, čo píšu britské médiá. Tie ju už stihli pasovať za spasiteľku britskej populárnej hudby, korunovať za novú kráľovnú stredného prúdu a podobné nezmysly. Je však pravda, že mladučká Britka priniesla nový vietor. Alebo skôr také menšie tornádo. Veľa už napovedá jej záľuba v drum and basse, garážovej hudbe a všetkom, čo sa nemá. Čo už môžete čakať od dievčaťa, ktoré muselo trinásťkrát meniť školu? Čosi z toho sa pretavilo i do hudby. Ktovie, kde by skončila, nebyť povestnej tvrdohlavosti. Na CD servíruje trochu reggae, trochu špecifického britského hip-hopu, štipku kalypsa a bigbítu - teda ingrediencie, z ktorých sa dnes stále častejšie mieša pop. Iste, možno namietať, že podobné veci robia niektorí presvedčivejšie. A že Lily je len maskot scény, ktorý sa rád akože búri. Že neposúva hranice žánru, len k nemu pristupuje trochu inak. Napriek tomu sa ale neubránite pocitu, že v populárnej hudbe sa blýska na lepšie časy. Zaujímavé albumy totiž vydali i Justin Timberlake, Nelly Furtado či Christina Aguilera. Lily Allen rozhodne nie je jedinou zaujímavou osobou na tejto scéne. Kým sa u nás neudomácni Lady Sove­reign a M.I.A. nevydá ďalší album, môžeme ju považovať za najkontroverznejšiu a najzábavnejšiu mladú britskú rebelku. Ktorá síce spievať bohvieako nevie, no jej album patrí rozhodne medzi to lepšie, čo sa zrodilo v lete. Dúfajme, že ju nestihne osud hviezdičky na jedno použitie. Lily Allen: Alright Still • EMI • 2006 • 11 skladieb