Vernisáž koláží Ernesta Svrčeka v Kultúrnom centre

9. nov 2006 o 11:10 SITA

PEZINOK 9. novembra (SITA) - Vernisáž približne 50 koláží s názvom Pamätaj, človeče od karikaturistu Ernesta Svrčeka sa uskutoční v pondelok o 18:00 v Minigalérii Kultúrneho centra v Pezinku. Ako pre agentúru SITA uviedol autor, témou vystavovaných diel je výpoveď o tom, ako si ľudia v súčasnosti nevážia životné prostredie. "Za všetko hovorí koláž znázorňujúca plačúci strom. V jednom starom časopise ma natoľko upútal obrázok brezy so zaťatou sekerou vytvárajúcou ústa, že som začal hľadať doplňujúci komponent. V inom periodiku som našiel ako ilustračný obrázok dve drevené oči. Dokopy to sedí fantasticky," prezradil Svrček. Viac o téme koláží prezradiť nechcel, bol by rád, keby to zostalo prekvapením pre všetkých návštevníkov. Podľa Svrčeka však ide o "výsostne aktuálnu tému." Ako dodal, výstava sa koná pri príležitosti 100. výročia narodenia a 45. výročia úmrtia jeho matky.

Výstava potrvá do 10. decembra. Minigaléria pezinského Kultúrneho centra je otvorená každý pracovný deň od 8:30 do 20:30, v sobotu od 8:30 do 12:00 a od 15:00 do 20:30.