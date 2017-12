Vilma Jamnická sa chodila otužovať do márnice

BRATISLAVA 9. novembra (SITA) - Aj keď sa z Vilmy Jamnickej stala herečka a známa je aj ako spisovateľka a astrologička, ako 19-ročná začala študovať na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

9. nov 2006 o 10:45 SITA

Na tejto akademickej pôde však zotrvala iba do konca prvého semestra, počas ktorého sa zoznámila s jedným zo zakladateľov slovenského profesionálneho divadla Jánom Borodáčom a neskôr aj manželom Jánom Jamnickým.

Borodáčovu ponuku študovať u neho herectvo a hrať v divadle s radosťou prijala, pretože pol roka na medicíne stačilo, aby pochopila, že lekárka z nej nikdy nebude. "Myslela som si, že to bude niečo ohromné, ale začali sme tam študovať chémiu a z chémie som bola strašne slabá. Bola som skôr dobrá v matematike," povedala pre agentúru SITA Jamnická a dodala, že z medicíny odišla hlavne pre zápach formalínu. "Zápach z mŕtvoly mi neprekážal, odišla som pre ten hrozný zápach formalínu. S Janom sme sa napríklad chodievali otužovať na cintorín do márnice. Pozorovali sme mŕtvych, aby sme sa usvedčili v tom, že nám to neprekáža," spomínala. Ďalší problém jej však spôsobovala anatómia, na ktorú sa bolo treba učiť z drahého anatomického atlasu. Keď teda prijala Borodáčovu ponuku študovať na Hudobnej a dramatickej akadémii v Bratislave, veľkú radosť z toho mala aj jej mama. "Povedala iba chvála Bohu, nemusím kupovať ten drahý atlas," dodala Vilma Jamnická, ktorá napokon herectvu zasvätila celý svoj život.

