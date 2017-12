Keith Urban dal radu ľuďom s drogovou závislosťou

9. nov 2006 o 13:00 SITA

BRATISLAVA 9. novembra (SITA/AP) - Country spevák Keith Urban, ktorý sa pred mesiacom zapísal na protialkoholické liečenie, poradil ľuďom bojujúcim so závislosťami, aby sa o svojich problémoch porozprávali so svojimi najbližšími. Pánsky časopis Best Life vyspovedal austrálskeho speváka dva týždne predtým, ako nastúpil na liečenie. Držiteľ ceny Grammy, ktorý sa v minulosti priznal k závislosti od kokaínu, odporučil všetkým ľuďom s drogovým problémom, aby čo najviac komunikovali so svojím okolím. "Každý sa z času na čas dostane do problémov, no keď si myslíte, že to zvládnete sami a nepotrebujete pomoc, váš koniec je nebezpečne blízko," povedal Urban. "Musíte si uvedomiť, že vás to obrovsky vyčerpáva. Je to hrozivé. Bol som chlap s problémami, topil som sa v nich. Som mimoriadne vďačný za to, že som stále tu a robím to, čo môžem," dodal. Keith Urban v pondelok už druhý rok po sebe získal cenu pre najlepšieho country speváka na Country Music Association Awards. Jeho cenu zaňho prevzal kolega Ronnie Dunn, ktorý prečítal ďakovnú reč z Urbanovho listu. Spevák poďakoval rodine a manželke, austrálskej držiteľke Oscara Nicole Kidman, s ktorou sa oženil v júni. "Už sa teším domov a na to, kedy sa opäť všetci stretneme," uviedol v liste.