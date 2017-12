Na Mobyho výberovke budú aj dve úplne nové skladby

BRATISLAVA 9. novembra (SITA) - Svetoznámy hudobník Moby odtajnil zoznam skladieb, ktoré sa rozhodol zaradiť na album s názvom Go: The Very Best Of. Okrem známych skladieb však k albumu pripojil aj dve ...

9. nov 2006 o 17:02 SITA

BRATISLAVA 9. novembra (SITA) - Svetoznámy hudobník Moby odtajnil zoznam skladieb, ktoré sa rozhodol zaradiť na album s názvom Go: The Very Best Of. Okrem známych skladieb však k albumu pripojil aj dve úplne nové pesničky. Prvé cédečko obsahuje spolu šestnásť skladieb vrátane novej s názvom New York, New York, druhé je kompiláciou 10 hitov a jednej novej piesne.

Skladbou New York, New York sa vracia do mesta, kde žije a pôsobí. Spolupracoval na nej so speváčkou kapely Blondie Debbie Harry. "Prácu s Mobym som si veľmi užívala. Obaja žijeme v New Yorku, milujem jeho inšpiratívne prostredie," povedala o vzájomnej spolupráci speváčka. Moby mal síce počas nahrávania inú predstavu, ale aj napriek tomu bol otvorený novým nápadom. "Dúfam, že v budúcnosti budeme ešte spolupracovať," dodal po ukončení nahrávacieho procesu Moby.

Druhým albumovým prekvapením Mobyho je duet s krásnou francúzskou speváčkou Mylene Farmer. Pieseň s názvom Slipping Away (Crier La Vie) je zaradená na druhé cédečko a aj keď mala byť pôvodne iba bonusom vo francúzskej edícii Mobyho výberovky, tešiť sa na ňu môžu aj Mobyho fanúšikovia, ktorí si album kúpia na Slovensku a v Česku.

Album najväčších hitov obsahuje prevažne skladby z Mobyho multiplatinových albumov Play, 18 a Hotel. Na prvom CD Mobyho fanúšikovia nájdu hity Natural Blues, Go 2006, Porcelain, We Are All Made of Stars, Dream About Me, In This World, South Side, Beautiful, Extreme Ways, Why Does My Heart Feel So Bad?, In My Heart, Honey, Life Me Up, Feeling So Real (Live in London) God Moving Over The Face of The Waters a spomínanú skladbu New York, New York.

Druhé CD ponúka skladby Bodyrock (Olav Basoski’s Da Hot Funk Da Freak Funk Remix), Why Does My Heart Feel So Bad? (Ferry Corsten Remix), Natural Blues (Perfecto Dub), South Side (Pete Heller Park Lane Dub), We Are All Made Of Stars (Timo Maas Vocal Remix), Extreme Ways (DJ Tiesto’s Vocal Remix), Jam For The Ladies (Nevins Club Blaster Mix), Lift Me Up (Mylo Mix), Raining Again (Steve Agnello’s Vocal Mix), Dream About Me (Booka Shade Remix) a Slipping Away (Axwell Vocal Mix).