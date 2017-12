Prehľad nominácií na People's Choice Awards

Kategória Nominácie

Najobľúbenejšia herečka Jennifer Aniston

Halle Berry

Sandra Bullock

Najobľúbenejší herec Johnny Depp

Tom Hanks

Denzel Washington

Najobľúbenejšia herečka v hlavnej úlohe Cameron Diaz

Kirsten Dunst

Scarlett Johansson

Najobľúbenejší herec v hlavnej úlohe Matt Damon

Brad Pitt

Vince Vaughn

Najobľúbenejšia akčná herečka Kate Beckinsale

Halle Berry

Uma Thurman

Najobľúbenejší akčný herec Johnny Depp

Samuel L. Jackson

Jet Li

On-Screen Match-Up Jennifer Aniston & Vince Vaughn (Rozchod!)

Matt Damon, Jack Nicholson & Leonardo DiCaprio (Na druhej strane)

Johnny Depp & Keira Knightley (Piráti Karibiku – Truhlica mŕtveho muža)

Najobľúbenejšia televízna komédia Dvaja z Queensu

My Name Is Earl

Dva a pol chlapa

Najobľúbenejšia animovaná televízna komédia Family Guy

King of the Hill

Simpsonovci

Najobľúbenejšia televízna dráma C.S.I.: Kriminálka Las Vegas

Klinika Grace

Dr.House

Najobľúbenejšia súťaž / Reality Show American Idol

Deal or No Deal

Extreme Makeover: Home Edition

Najobľúbenejšia televízna herečka Jennifer Love Hewitt

Eva Longoria

Julia Louis-Dreyfus

Najobľúbenejší televízny herec Patrick Dempsey

Charlie Sheen

Kiefer Sutherland

Najobľúbenejší moderátor Talk Show Ellen DeGeneres

Jay Leno

Oprah Winfrey

Najobľúbenejšia speváčka Faith Hill

Shakira

Carrie Underwood

Najobľúbenejší spevák Trace Adkins

Kenny Chesney

Toby Keith

Najobľúbenejšia skupina The Black Eyed Peas

Nickelback

The Red Hot Chili Peppers

Najobľúbenejšia r´n´b pieseň Ain't No Other Man (Christina Aguilera)

Sexyback (Justin Timberlake)

Shake It Off (Mariah Carey)

Najobľúbenejšia hip-hopová pieseň Grillz (Nelly)

Ridin’ (Chamillionaire)

Shake That (Eminem)

Najobľúbenejšia popová pieseň Hips Don’t Lie (Shakira)

Promiscuous (Nelly Furtado)

Stupid Girls (Pink)

Najobľúbenejšia country pieseň Before He Cheats (Carrie Underwood)

What Hurts The Most (Rascal Flatts)

When the Stars Go Blue (Tim McGraw)

Najobľúbenejšia rocková pieseň Call Me When You’re Sober (Evanescence)

Dani California (The Red Hot Chili Peppers)

Who Says You Can’t Go Home (Bon Jovi)

Najobľúbenejšia zabávačka Ellen DeGeneres

Julia Louis-Dreyfus

Queen Latifah

Najobľúbenejší zabávač Will Ferrell

Adam Sandler

Robin Williams