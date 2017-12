V štúdiu L+S predstaví Kaiser s Lábusom hru Don Quijote

BRATISLAVA 9. novembra (SITA) - Španielska klasika - Cervantesov román Don Quijote v piatok a v sobotu ožije na doskách Štúdia L+S. V réžií Vladimíra Strniska sa v premiére divákom predstaví známa dvojica českých hercov a komikov Jiři Lábus (Don Quijote) a Oldřich Kaiser (Sancho Panza). Toto Cervantesovo dielo pôvodne začal Milan Lasica písať s dlhoročným priateľom Júliusom Satinským, no hru už nedokončili. Keďže si Lasica podľa vlastných slov nedokázal predstaviť, že by ju dokončil s niekým iným, posunul tento námet českej dvojici hercov. Vďaka tomu vznikla v koprodukcii s pražským divadlom Kalich hra s večnou témou boja proti veterným mlynom. Ako uviedol Lasica, pred dvoma týždňami mala hra premiéru v Prahe a dodal, že ho výsledok milo prekvapil a potešil.

Ako uviedol Kaiser, spolu so svojim kolegom museli prísť na spôsob, fígeľ ako hru poňať a urobiť pár zmien. "Je to veľmi ťažká hra, dodnes neviem o čom je. Začal som aj čítať knižku, no skončil som asi pri päťdesiatej strane," žartoval Sancho Panza (Oldřich Kaiser). Herec priznal, že inscenácia je naozaj náročná, dokonca používa ťaháky, keď zároveň musí hrať, spievať a hrať na nástroji. "Don Quijote je hra zo súčasnosti, je o dnešku. Pán je v skutočnosti sluha, sluha je pán, tak ako chodí v živote," povedal Kaiser. Atmosféru predstavenia dopĺňajú piesne Miroslava Kořínka a Jara Filipa, ktoré otextoval Milan Lasica a Tomáš Janovic.

Ako uviedol režisér Vladimír Strnisko, postava Dona Quijota je podobná Hamletovi. "Všetci ho poznajú, ale nikto ho nemôže presne definovať," konštatoval režisér. Ako dodal diváci Štúdia L+S uvidia Jiřího Lábusa a Oldřicha Kaisera v hre Don Quijote dvakrát do mesiaca.