Mímovia a klauni majú v Divadle komédie Mimraj

Mimraj 2006 je polročný festival zameraný na modernú pantomímu, klaunovstvo a grotesku. Koná sa pri príležitosti 50. výročia českej pantomímy, 25. výročia pantomímy nepočujúcich a 60. výročia AMU v Prahe. Festival pokračuje až do 16. decembra.

Novembrový program Mimraj 2006 ponúka mnoho zaujímavých a neobvyklých predstavení, napríklad vystúpenie nepočujúcich z Divadla Neslyším, Pantomimy S.I., Nepanto Praha a MIMO Ostrava. V poviedke pre dvoch klaunov "Am a Ea", ktorého autorom je Bolek Polívka, vystúpia herci mosteckého Divadla rozmanitosti. Na programe je aj šou "Polaris" Vojtecha Švejdy a Jana Beneša - McGadie, surrealistická poézia bez slov v podaní Antonína Novotného "Nos kalhoty tiše" či fragmenty z pripravovaného predstavenia "Décalages - Podivné povídky", v ktorom bude možné vidieť duo mímov Seiline Vallée a Salvi Salvatora. Chýbať nebudú semináre pod vedením Václava Vebera a Ladislavy Petiškovej, tentoraz na témy "Boris Hybner" a "Mimické divadlo Ctibora Turba". Pre deti je pripravené predstavenie "Kúzelník Tom Kiks" inšpirované veselými poviedkami Ludvíka Aškenazyho.

Hlavné ťažisko akcie však predstavujú sobotňajšie divadelné predstavenia v Divadle komédie v Prahe. Festivalové soboty zakončí 16. decembra autorské predstavenie Borisa Hybnera. Divadlo komédie, Pražské komorné divadlo, Pasáž Vlastu Buriana, Jungmannova 1, Praha. (vju)



ROXY

10. 11. Breaksome o 22.00

11. 11. Studio stars o 22.00

13. 11. Free mondays o 20.00

14. 11. Midweek lounge o 20.00

15. 11. Benefiční koncert o 19.00

16. 11. Faust, Pan Sonic o 19.30

AGHARTA JAZZ CENTRUM

10. 11. Aleš Duša quartet o 21.00

11. 11. Leona Prokopcova band o 21.00

12. 11. František Kop quartet o 21.00

13. 11. Emil Viklický Trio o 21.00

14. 11. Jiří Stivín & Co. o 21.00

15. a 16. 11. Luboš Andršt group o 21.00

ROCK CAFÉ

10. 11. Levellers, Mr. Irish Bastard o 19.00

11. 11. Leatherface, A death in the family, Nahomee o 19.30

13. 11. Fragmenty z jiného světa o 19.00

14. 11. Zajíc company, Mauritius o 20.00

15. 11. Eggnoise o 20.00

16. 11. Konflikt, Muerti, Climax o 20.00

REDUTA

10. 11. Kratochvíl - Ackerman - Zangi o 21.30

11. 11. O. Konrád & Gumbo o 21.30

12. 11. Milan Svoboda Big Band o 21.30

13. 11. Miriam Bayle band o 21.30

14. 11. Elena & Jocosejazz o 21.30

15. 11. Eva Emingerová Q o 21.30

16. 11. Schweizer + Fare o 21.30

KŘIŽÍKOVA FONTÁNA

10. 11. Antonio Vivaldi - Quatro Stagioni o 19.00

10. 11. Yanni - relaxačná hudba o 21.00

12. 11. Walt Disney - Zvonár Matky Božej o 19.00

12. 11. Antonio Vivaldi - Quatro Stagioni o 20.00

12. 11. Slávne témy romantických koncertov o 21.00

13. 11. To najlepšie zo svetových muzikálov o 19.00

13. 11. Šeherezáda, Poľovnícke tance, Kartinky o 20.00

13. 11. Trojica tenorov - Pavarotti, Carreras, Domingo o 21.00

14. 11. Andrea Bocelli - Romanza o 19.00

14. 11. Antonín Dvořák - Slovanské tance o 20.00

14. 11. The Time of my Love - hudba z klasických baletov o 21.00

15. 11. London Symphony Orchestra hrá rock o 19.00

15. 11. Queen - Good Bye Freddie o 21.00

16. 11. Tshaikowski + Wagner - Rómeo a Júlia - projekcia o 19.00

16. 11. Vangelis - Dobytie raja 1492 o 20.00

16. 11. W. A. Mozart - Pražská symfónia a Symfónia g moll o 21.00

DIVADLÁ

DIVADLO BEZ ZÁBRADLÍ

10. 11. Další roky ve stejnou dobu o 19.00

11. a 12. 11. Jakub a jeho pán o 19.00

13. 11. Cikáni jdou do nebe o 19.00

15. 11. Bez roucha aneb Ještě jednou zezadu o 19.00

IMAGE

10. a 11. 11. The best of Image o 20.00

12. 11. Fiction o 20.00

13. a 14. 11. Black box o 20.00

15. a 16. 11. Cabinet o 20.00

STÁTNÍ OPERA PRAHA

10. 11. Rusalka o 19.00

11. 11. Aida o 19.00

12. 11. Popelka o 14.00 a 17.00

14. 11. Lazebník sevillský o 19.00

15. 11. Rigoletto o 19.00

16. 11. Aida o 19.00

STAVOVSKÉ DIVADLO

11. 11. Don Giovanni o 14.00 a 19.00

12. 11. Úklady a láska o 13.00

12. 11. Romeo a Julie o 19.30

13. 11. Arkádie o 19.00

14. 11. Škola pomluv o 19.00

16. 11. Kouzelná flétna o 19.00

NÁRODNÍ DIVADLO MARIONET

13. 11. Jak se dělá (bábkové) divadlo o 9.00

13. 11. Don Giovanni o 20.00

16. 11. Jožin z bažin o 9.00

16. 11. Don Giovanni o 20.00

MÔŽETE SA TEŠIŤ

SAZKA ARENA

17.12. Christina Aguilera o 20.00

18. 11. Olympic - Trilogy tour 2006 o 18.00

19. 11. Bryan Adams o 20.00

T-MOBILE ARENA

25. 11. Transmission 3 (ATB, Blank & Jones Markus Schulz...)

V pivárni U fleků

je (aj) múzeum

K päťstému výročiu výroby piva v pivovare U fleků bolo v roku 1999 v budove bývalej sladovne otvorené pivovarnícke múzeum. V renovovaných výstavných priestoroch možno vidieť ukážky pivovarníckych strojov, náradia a nádob, a zároveň sa oboznámiť s dávnou históriou výroby piva v Prahe. Najzaujímavejšou časťou múzea je renesančná miestnosť, v ktorej sa sušil slad horkým dymom zo spaľovaného dreva.

Múzeum je počas pracovných dní otvorené od 10.00 do 16.00, cez víkend je exkurzia podmienená konzumáciou v reštaurácii.