Brno

MÚZEÁ A GALÉRIE

10. nov 2006 o 0:00

V divadle Bolka Polívky bude v piatok 10. novembra hosťom Žižkovské divadlo Járy Cimrmana s predstavením Vyšetrovanie straty triednej knihy. "Třídnice" je jednou z klasických hier J. C. rekonštruovaných pánmi Smoljakom a Svěrákom (na snímke), ktorí v tomto prípade priblížili rodákom majstrove úspechy na poli pedagogickej činnosti. Premiéru mala hra v roku 1967. Predstavenia sú o 17.00 a 20.00. FOTO - WWW.CIMRMAN.AT



KNIHOVNA JIŘÍHO MAHENA, Kobližná 4

W. A. Mozart 1756 - 2006 (do 31. 12. 2006)

TECHNICKÉ MUZEUM, Purkyňova 105

Život a dielo Kurta Gödela (do 30. 12. 2006)

ANTHROPOS, park Pisárky

Na hrdle krása - súbor náhrdelníkov od neolitu do začiatku 20. storočia (do 21. 1. 2007)

KONCERTY A KLUBY

STARÁ PEKÁRNA

10. 11. Etnotančírna aneb Stará Pekárna v Rubínu po druhé o 19.30

11. 11. Ruchadze Band o 20.00

13. 11. Dobráci od Kosti o 20.00

14. 11. Alea Jazz Group o 20.00

15. 11. Kofe-in o 20.00

16. 11. Kolenem + Yellow Sisters o 20.00

MUSILKA - LIDOVÝ DŮM

10. 11. SPS o 19.30

15. 11. Marián Varga o 19.30

16. 11. Cocotte minute o 19.30

KLUB LEITNEROVA

14. 11. The glass onion o 19.30

15. 11. Jaroslav Hutka o 19.30

16. 11. Na chvíli motýli o 19.30

MERSEY MUSIC PUB

10. 11. Universe Fever o 20.00

11. 11. Nurse párty o 21.00

13. a 14. 11. Noche Latina o 20.00

15. 11. Restart! o 20.00

16. 11. Vlasatý Večírek čiže Oldies Party - Pavel Řehoř o 20.00

DIVADLÁ

DIVADLO BOLKA POLÍVKY

10. 11. Vyšetřování ztráty třídní knihy (Žižkovské divadlo Járy Cimrmana) o 17.00 a 20.00

13. 11. Zahraj to znovu, Same (Divadlo Na Jezerce - Divadelní společnost Jana Hrušínského) o 19.00

14. 11. Nebe? o 19.00

15. 11. Natěrač (divadlo Kalich) o 19.00

16. 11. Bez předsudků (divadlo Kalich) o 19.00

BEZBARIÉROVÉ DIVADLO BARKA

10. 11. Frank Novotny and the case of the present perfect o 8.30 a 10.30

13. 11. Vévodkyně valdštejnských vojsk o 20.00

STUDIO MARTA

10. 11. Masky o 19.30

13. a 14. 11. Komedie omylů o 19.30

15. 11. Komedie omylů o 19.30 (jv)