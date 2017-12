Viedeň

HUDBA

10. nov 2006 o 0:00

Motív festivalu. FOTO - © VOICE MANIA ARCHIV



Jazzland, Franz-Josefs-Kai

10. a 11. 11. Benny Golson o 21.00

13. 11. Kent/Langthaler Quartet o 21.00

14. 11. Al Cook Trio o 21.00

15. a 16. 11. Bernd Reiter Quartet o 21.00

Arena, Baumgasse 80

10. 11. The Staggers, The Monsters o 20.00

11. 11. Hörsturz o 21.00

12. 11. Arrested Development o 20.00

14. 11. Leatherface o 20.00

Joe Zawinul's Birdland, Hilton, Vienna am Stadtpark

10. a 11. 11. Kyle Eastwood Sextett o 20.00

12., 13. 11. no Jazz o 20.00

14. a 15. 11. Fredy Cole o 20.00

Porgy & Bess, Riemergasse 11

11. 11. Nik Bärtschs Ronin o 20.00

12. 11. Marc Copland Trio invites Tim Hagans o 20.00

13. 11. Jamey Haddad Trio o 20.00

14. 11. Pago Libre & Elisabeth Kulman o 20.00

15. 11. Elvis Stanic Group & Zagreb Jazz Portrait o 20.00

DIVADLÁ

Burgtheater, Dr-Karl-Lueger-Ring 2

10. 11. J. Nestroy: Pekelný strach o 20.00

11. 11. A. Schnitzler: Reigen o 20.00

12. 11. G. E. Lessing: Minna von Barnhelm o 18.00

13. 11. M. Gorkij: Malomeštiak o 20.00

15. 11. J. Nestroy: Pekelný strach o 20.00

Akademietheater, Lisztstrasse 1

10. 11. J. Kesselring: Arsen und Spitzenhäubchen o 20.00

11. 11. O. Wilde: Život je vážny o 20.00

12. 11. I. Bauersima: Berenice de Moliére o 19.00

13. 11. P. Handke: Nerozumní vymrú o 20.00

14. 11. N. La Nabute: Some Girl(s) o 19.30

Theater in der Josefstadt, Josefstädter Strasse 2126

10. 11. T. Bernhard: Divadelník o 19.30

11. 11. A. Čechov: Čajka o 19.30 00

12. 11. T. Bernhard: Divadelník o 20.00

14. 11. P. Turrini: Môj Nestroy o 19.30

15. 11. A. Čechov: Čajka o 19.30

VYBRANÉ VÝSTAVY

BA-CA Kunstforum, Freyung 8

od 15. 11. Marc Chagall: Majstrovské diela 1908 - 1922

Kostol Minoritov, Minoritenplatz 2an

do 26. 11. Leonardo da Vinci - človek - umelec - génius

Albertina, Albertinaplatz 1

do 7. 1. 2007 Picasso

Bawag Foundation, Tuchlauben 7a

do 2. 12. Asger Jorn: Central Figure, výber z diel 1939 - 1972

Hermesova vila - Wien Museum,

Lainzer Tiergarten

do 7. 1. 2007 Viedenské portréty

Umelecko-historicke múzeum, nám. Maria-Theresien-Platz

do 7. 1. 2007 Bellini, Giorgione, Tizian

Leopoldovo múzeum, Museumsplatz 1

do 10. 1. 2007 Nemecký expresionizmus

Kunst Haus Wien, Untere Weissgerberstrasse 13

do 25. 2. 2007 Sante D'Orazio

Technické múzeum, Mariahilfer Strasse 212

do 28. 2. 2007 Zmena jazdného pruhu. Viedeň sa učí jazdiť autom

Centrum architektúry Wien, Museumsplatz 1

do 31. 12. 2008 a-prehliadka. Rakúska architektúra 20. a 21. storočia

Voice Mania oslavuje krásu ľudského hlasuCieľom festivalu Voice Mania pri jeho vzniku v roku 1998 bolo etablovať a capella v Rakúsku ako samostatný hudobný žáner. Tento rok sa na festivale Voice Mania pod vedením Nuschina Vossoughi zíde 30 súborov a sólistov z 13 krajín sveta a v priebehu 16 večerov predvedú širokú paletu speváckych výkonov. Publikum zažije nové muzikálne kreácie, exotické vokálne techniky a zmesi rôznych štýlov. Renesanciu zažijú piesne od skupín Comedian Harmonists, Beatles či Queen, a publikum uvidí inovatívne aranžmány, originálne kompozície a ich prepojenie so zábavnými formami.

Festival otvorí temperamentná Salsa šou v podaní súboru Vocal Sampling z Kuby, vystúpia i Actores Alidos z Talianska, nemecký dámsky súbor Aquabella, perzský dámsky zbor Banu z Iránu, africký tradičný spev predvedie Insingii zo Zimbabwe, perzsko-kurdsko-stredomorský spevácky dialóg uvedie iracko-francúzsky Nour Ensemble a alpínske polyfónie zaznejú v podaní domáceho telesa Triovial. Popovú a rockovú scénu reprezentujú predstavenia "a kapiel" Basta, Cadence, Flying Pickets, Ganz Schön Feist, House Jacks, Intermezzo, Maybebop, Safer Six a Vocal Six. Hudobný kabaret predvedú zoskupenia LaLeLu, 4Xang, Fünf a Quintessenz, ktoré sa venujú komédii. Nechýba ani Vocal Jazz 6 Blues (Alti e Bassi, Triu Velvet Voices), Beatboxing (Mauf) či vokálne extrémy (Bernahrd Massuir, Les Grandes Gueules, Rock4, Stouxingaers). Festival uzavrie rodinné predstavenie Wickie a spievajúci muži na motívy obľúbeného kresleného seriálu pre deti v podaní zboru Marko Simsa & Safer Six z Rakúska.

Festival sa koná od 10. novembra do 10. decembra a svoje javiská mu prepožičali divadlo Ensembletheater, Metropol, Szene Wien, Odeon a Vindobona. Podrobný program festivalu a informácie o miestach konania nájdete na www.voicemania.at.

Lezci majú k dispozícii kilometre stien

Od konca októbra je v skúšobnej prevádzke najmodernejšia a najväčšia rakúska lezecká hala vo Viedni. Zariadenie ponúka najrôznejšie lezecké architektonické steny vo vysokom štandarde, s vybavením pre všetky kategórie lezcov od úplných začiatočníkov po profesionálov, od detí až po zdatných seniorov.

Hala má k dispozícii 2200 m2 lezeckých plôch, súčasne v nej môže liezť 270 osôb. Plocha je rozdelená do niekoľkých krajiniek, takzvaných sekcií. Ďalších 400 m2 je k dispozícii priaznivcom bouldrovania, čiže tréningu bez lana v nižších polohách, maximálne do štyroch metrov.

Lezecká hala ponúka aj výcvikové a tréningové programy pre rôzne vekové i výkonnostné kategórie. Už pri projektovaní novej haly mysleli prevádzkovatelia aj na terapeutické lezenie, o ktoré je stále väčší záujem. Lezecká hala sa nachádza na Erzherzog-Karl-Strasse 108 a otvorená je po celý rok denne od 10.00 do 23.00. Vstupné na jeden deň je 12 eur. Za päť eur si môžu záujemcovia požičať kompletný výstroj. Viac na www.kletterhallewien.at.