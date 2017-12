P. Gabriel zatvoril Stevovi Hackettovi cestu do Genesis

10. nov 2006 o 9:20 SITA

BRATISLAVA 9. novembra (SITA) - Pôvodný gitarista skupiny Genesis Steve Hackett obvinil speváka Petra Gabriela z toho, že ho skupina nepozvala na pripravované európske turné. Phil Collins, Mike Rutherford a Tony Banks začiatkom týždňa oznámili, že ako skupina Genesis vyrazia na budúci rok na turné po 20 mestách Európy. Hackett, ktorý Genesis opustil v roku 1976 verí, že odmietavé stanovisko bývalého frontmana skupiny Gabriela zmarilo jeho šance na spoločné koncerty so skupinou. "Najprv chcem Philovi, Mikeovi a Tonymu zablahoželať k tomu, že vlajka Genesis bude opäť viať. Veľa šťastia a verím, že to pre nich bude úspešné turné," povedal Hackett. "Pôvodne sme rokovali o tom, že by sme dali dokopy pôvodnú päticu, no odkedy Peter Gabriel odmietol túto spoluprácu, zvyšní traja o mne už ani len neuvažovali a oslávia skupinu svojím svojským spôsobom," dodal. Turné Turn It On Again začína 11. júna 2007 v Helsinkách.