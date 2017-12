Herečka Linda Blair závidí Anthonymu Hopkinsovi kariéru

10. nov 2006 o 10:02 SITA

BRATISLAVA 10. novembra (SITA) - Linda Blair je presvedčená, že pre titulnú úlohu v snímke Exorcista (1973), v ktorej hrala ešte ako 14-ročná je prekliata, pretože neskôr musela ťažko bojovať o to, aby sa presadila aj ako dospelá herečka. Dnes 47-ročná Blair, ktorá si v hororovej klasike zahrala úlohu Regan, závidí Anthonymu Hopkinsovi jeho kariéru potom, čo vydesil všetkých divákov ako Hanibal Lector vo filme Mlčanie jahniat (1991). "Prečo môže Anthony Hopkins hrať jednu z najhrôzostrašnejších postáv vo filmovej histórie a následne sa ukázať v úlohe romantických alebo dramatických filmov a ja som to mala omnoho ťažšie? Podľa mňa bol Exorcista veľmi zaujímavou cestou ako sa presláviť," uviedla Blair pre New York Daily News.