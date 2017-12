Cate Blanchett bude pracovať pre divadlo v Sydney

10. nov 2006 o 8:30 SITA

BRATISLAVA 10. novembra (SITA/AP) - Oscarová herečka Cate Blanchett naznačila, že jej herecká kariéra sa načas skončí, keďže sa chce venovať profesii režisérky v poprednej divadelnej spoločnosti v austrálskom Sydney. Blanchett a jej manžel, dramatik Andrew Upton, súhlasili s tým, že od roku 2008 prevezmú umeleckú réžiu v divadle Sydney Theater Company. "Súhlas s miestami umeleckých režisérov pre túto hereckú spoločnosť nie je žiadny žart," povedala Blanchett v rozhovore s novinármi, keď oficiálne prijala tento post. "Je to absolútne pevný záväzok. Nie je to nič, čo by sme s Andrewom brali na ľahkú váhu," uviedla. Táto austrálska rodáčka vyhlásila, že novej profesii sa chce venovať na plný úväzok, aj keď si spolu s manželom vyhradili tri mesiace ročne na vlastné projekty. Blanchett a Upton, ktorí spolu vychovávajú dve malé deti, budú pre Sydney Theater Company písať, hrať a viesť hercov. Herečka, ktorá získala Oscara za stvárnenie Katherine Hepburn vo filme Letec (2004), pravidelne vypredávala predstavenia, keď v roku 2004 účinkovala v divadelnej hre Hedda Gabler práve pre spomínanú hereckú spoločnosť.