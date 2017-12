The Doors oslávili 40. výročie založenia kapely

10. nov 2006 o 11:02 SITA

BRATISLAVA 10. novembra (SITA/AP) - Americká rocková legenda The Doors naposledy hrala v klube Whisky a Go Go na legendárnom losangeleskom Sunset Strip 21. augusta 1966, pričom vystúpenie speváka Jima Morrisona sa navždy zapísalo do pamätí fanúšikov. Skupinu, ktorá pomohla svojím typickým zvukom definovať hudbu 60-tych rokov, v tú pamätnú noc po skladbe The End majitelia klubu vyhodili na ulicu. Skupina The Doors sa do klubu Whisky a Go Go až do stredy nevrátila. Klavirista Ray Manzarek, bubeník John Densmore a gitarista Robby Krieger prišli práve do legendárneho klubu osláviť 40. výročie skupiny v spoločnosti svojich kolegov a známych. Medzi odohratými skladbami zazneli klasické piesne skupiny The Doors ako L. A. Woman či Light My Fire. Densmore, ktorý sa v minulosti so zvyšnými dvoma členmi súdil o používanie názvu skupiny, do klubu prišiel, no za bicie sa neposadil. Minulý rok súd rozhodol v jeho prospech a vydal pre Kriegera a Manzareka trvalý zákaz používať názov The Doors a meno a podobizeň Jima Morrisona. "Jim mi chýba ako priateľ. Aj umelecky, bol to skvelý básnik," vyhlásil Manzarek. Jim Morrison zomrel v roku 1971 na infarkt vo veku 27 rokov.