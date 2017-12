Muž z lona Hollywoodu - Leonardo DiCaprio

BRATISLAVA 10. novembra (SITA) - Americký herec Leonardo Wilhelm DiCaprio sa narodil 11. novembra 1974 priamo v srdci filmového priemyslu - Hollywoode. DiCaprio tu navštevoval základnú školu, absolvoval ...

BRATISLAVA 10. novembra (SITA) - Americký herec Leonardo Wilhelm DiCaprio sa narodil 11. novembra 1974 priamo v srdci filmového priemyslu - Hollywoode. DiCaprio tu navštevoval základnú školu, absolvoval dokonca aj letnú školu herectva, neskôr zmaturoval na Strednej škole Johna Marshalla v Los Feliz neďaleko Los Angeles. Leonardo bol odmala kreatívny a kreativitu celkovo vnímal ako nevyhnutnosť.

Aj keď sa DiCaprio narodil doslova v lone Hollywoodu, ani jeho cesta za slávou nebola ľahká. Hrať začal v roku 1984, keď sa na televíznej obrazovke objavil vďaka dráme Santa Barbara. Jeho začiatky sa viažu aj s menšou rolou v komédii Growing Pains z roku 1985, kde stvárnil problémového chlapca bez domova. Ako 14-ročný hral v reklamách a vzdelávacích televíznych filmoch. Nasledovali menšie úlohy v telenovelách. Na reklamu však nezanevrel a objavil sa napríklad v televíznom spote na žuvačky. Prvú stálejšiu rolu získal v seriáli Parenthood (1988-1990). Už čoskoro, v roku 1991, mal možnosť prejaviť sa v sci-fi horore Critters III, no snímka sa napokon zaradila medzi podpriemerné. O rok neskôr sa už preháňal na pľaci pri natáčaní filmu Jedovatý brečtan. Prvá skutočná šanca, v ktorej mohol zažiariť, sa mu ponúkla v podobe filmu Zo života chlapca (1993) režiséra Michaela Caton-Jonesa, v ktorom sa stretol s famóznym Robertom DeNirom a herečkou Ellen Barkin. V roku 1993 mal premiéru aj ďalší z filmov, v ktorom mohol sledovať umenie známych hercov. Pri natáčaní snímky Čo žerie Gilberta Grapea/Čo trápi Gilberta Grapea? sa totiž stretol s Johnnym Deppom. Práve v úlohe Arnieho sa mu podarilo dostal sa do širokého povedomia, na čo kritici reagovali nomináciou na Oscara v kategórii Najlepší herecký výkon vo vedľajšej úlohe. Po krátkometrážnej snímke The Foot Shooting Party z roku 1994, ho zaplavila ponuka režisérov, ktorí chceli do svojich filmov mladú sviežu a hlavne novú tvár. Vďaka tejto devíze sa v roku 1995 objavil vo filmoch Total Eclipse, Basketbalistov denník, dokumentárnej komédii Les Cent et une nuits a snímke Rýchly a mŕtvy/Rýchlejší ako smrť. Práve v poslednom z nich si zahral bok po boku so Sharon Stone, Geneom Hackmanom, Russellom Croweom a inými.

Ďalšia veľká výzva sa mu naskytla, keď ho oslovil austrálsky režisér filmu Rómeo a Júlia Baz Luhrmann. Film, v ktorom jeho hereckú partnerku stvárnila Claire Danes, mal premiéru v roku 1996 a bodoval nielen v USA, ale aj Európe. Filmové stvárnenie najslávnejšieho Shakespeareovho príbehu lásky bolo veľkým štartovacím mostíkom pre ďalšiu DiCapriovu kariéru. V tom istom roku ho mohli fanúšikovia po prvý raz vidieť aj po boku Maryl Streep a Diane Keaton v komédii Marvinova izba. Okrem toho mal vďaka filmu znova možnosť spolupracovať s DeNirom, ktorého poznal zo začiatku kariéry a ktorého spoločnosť TriBeca Films film produkovala.

Keď DiCaprio zažiaril v romantickej dráme Rómeo a Júlia, zdalo sa, že je to vrchol čistej a nezištnej lásky, ktorý mohol pred kamerami predviesť. V roku 1997 sa mu však v 194-minútovej snímke Jamesa Camerona Titanic podarilo postavu Rómea niekoľkonásobne prevýšiť. S Kate Winslet vtedy prežili príbeh, ktorý neskôr Americká filmová akadémia ocenila 14 nomináciami, z ktorých 12 premenili na Oscara.

Už v roku 1998 si DiCaprio siahol na ďalšiu zo zaujímavých rolí. V historickej dráme Muž so železnou maskou stvárnil ústrednú postavu. Odvrhnutého kráľovského syna, ktorého život zatienila samota, vtedy hľadali a vyslobodili traja mušketieri. DiCapria z rúk neprajného osudu vytrhol Jeremy Irons, John Malkovich a Gérard Depardieu. V tom istom roku mu ponúkol spoluprácu Woody Allen. Komédiu Celebrity s prehľadom zvládol, za čo si vyslúžil aj pochvalu filmových recenzentov.

V roku 1999 sa síce v kinách nepremietal žiadny jeho nový film, no súviselo to s prípravami a natáčaním thrilleru Pláž. V tom čase sa začal čoraz viac angažovať aj v otázke ochrany životného prostredia. Uvedomujúc si svoju pozíciu a vplyv, využil svoje možnosti a v médiách začal upozorňovať na potrebu ochrany prírody a prírodných zdrojov. V súvislosti s rozširovaním sa ozónovej vrstvy sa rozprával aj s bývalým americkým prezidentom Billom Clintonom. DiCaprio vytvoril organizáciu na podporu životného prostredia, ktorá svojimi aktivitami podporuje zachovanie aspoň súčasného stavu modrej planéty.

V roku 2001 vznikol menej známy americko-dánsko-švédsky koprodukčný film Don's Plum Bar, ktorý zostal v porovnaní s predošlými snímkami v úzadí. Krátko na to však Leo prijal ponuku Stevena Spielberga účinkovať vo filme Chyť ma, ak to dokážeš (2002). Vo filme sa okrem neho predviedli Tom Hanks, Jennifer Garner, Christopher Walken či Martin Sheen. Leov úspech neutíchol ani po premiére filmu Gangy New Yorku

z roku 2002 režiséra Martina Scorseseho. DiCapriovi vo filme sekundovali Cameron Diaz, Henry Thomas, Gary Lewis, Martin Scorsese a iní. Režisérovi Scorsesemu sa spolupráca s DiCapriom osvedčila a pozval ho aj do oscarového filmu Letec (2004). DiCaprio ako Howard Hughes zaň získal nomináciu na Oscara v kategórii Najlepší mužský herecký výkon v hlavnej úlohe, no na cennú sošku si nesiahol. Popri ňom v Letcovi žiarili aj Cate Blanchett, Kate Beckinsale, Gwen Stefani, Alan Alda, Alec Baldwin, Jude Law a iní a celkovo získal päť Oscarov. S rovnakým režisérom a hereckým kolektívom v zložení Matt Damon, Jack Nicholson, Martin Sheen, Alec Baldwin sa znova stretol na natáčaní filmu Na druhej strane (2006).

Na budúci rok uvidia fanúšikovia Leonarda DiCapria vo filme Blood Diamond a v roku 2008 v pripravovanom Scorseceho dokumente The Rise of Theodore Roosevelt.

SPRACOVANÉ PODĽA: http://www.leonardodicaprio.com/, imdb.com, csfd.cz.