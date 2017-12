Diplomovaná herečka - Calista Flockhart

BRATISLAVA 10. novembra (SITA) - Americká herečka Calista Kay Flockhart sa narodila 11. novembra 1964 v mestečku Freeport v americkom štáte Illinois. Exotické krstné meno zdedila po svojej prastarej ...

10. nov 2006 o 13:00 SITA

BRATISLAVA 10. novembra (SITA) - Americká herečka Calista Kay Flockhart sa narodila 11. novembra 1964 v mestečku Freeport v americkom štáte Illinois. Exotické krstné meno zdedila po svojej prastarej mame, druhé meno po mame Kay. Herečka má staršieho brata Garyho. Jej matka pôsobila ako učiteľka v miestnej škole a otec Ronald pracoval pre spoločnosť Kraft Foods Inc.

Calista Flockhart patrí medzi herečky, ktoré v tomto odbore získali aj vysokoškolský diplom. Promovala na Rutgerskej univerzite v New Jersey. Po ukončení štúdia pôsobila striedavo v divadlách regionálneho charakteru v Clevelande, Louisville, Chicagu a Houstone. Za mesiac vtedy zarobila dvesto dolárov. Prvú rolu na slávnej Broadway získala iba pred štyrmi rokmi. Zahrala si vtedy Lauru v hre Tennesseeho Williamsa - Glass Menagerie. Práve táto postava znamená pre ňu jeden z vrcholov jej divadelnej kariéry. Ocenili ju aj kritici a následne získala prestížne ocenenia Theater World Award a Clarence Darwent Award. Na divadelných doskách stvárnila aj Natašu z Čechovovej hry Tri sestry.

V roku 1997 sa z nej stala televízna Ally McBeal. Seriál o bláznivej Ally ale nebol jej debutom pred televíznymi kamerami. V roku 1992 totiž začala natáčať seriál televízie HBO Lifestories: Families In Crisis. Natáčanie trvalo do roku 1995 a o rok neskôr sa Calista postavila na pľac znova. Útla, nízka a štíhla Calista s roztopašným úsmevom vtedy zažiarila vo filme Vtáčia klietka. V roku 1997 začala okrem seriálu o šikovnej právničke Ally natáčať aj film Telling Lies in America. V New Yorku, ako aj Chicagu však už bola uznávanou divadelnou herečkou a získala si rešpekt a úctu publika aj kritikov. V jej repertoári nechýbajú hry ako The Loop, All for One, Sophistry, Wrong Turn at Lungfish, Beside Herself a Bovver Boys.

Meno „Kallista“ znamená v gréčtine „najkrajšia“. Nie však preto ju v roku 1998 magazín People zvolil za jednu z päťdesiatich najkrajších ľudí planéty. O rok neskôr pokračovala v natáčaní nových epizód Ally McBeal a objavila sa aj vo filme Sen noci svätojánskej. V trinásty decembrový deň roku 2000 vyčerpaná skolabovala priamo pred televíznymi kamerami. Médiá vtedy vyhlásili, že bola dehydrovaná a prepracovaná. Ona však vtedy poprela, že jej vyčerpanosť by mohla nejako súvisieť s vychudnutou postavou. Mnohí hollywoodski znalci sa však vtedy vyjadrili, že pravdepodobne trpí bulímiou.

Calista sa istý čas stretávala s režisérom Samom Mendesom. V polovici januára 2001 sa stala adoptívnou matkou. Osvojila si vtedy chlapčeka menom Liam, ktorého má v opatere dodnes. Jej veľkou láskou v tom čase bol aj psík Webster. Dlho bol vraj jej najlepším priateľom, no dnes už nežije. V roku 2001 sa navyše zúčastnila aj veľkého projektu hviezd America: A Tribute to Heroes.

V roku 2002 sa Calista zamilovala do svojho hereckého kolegu Harrisona Forda a onedlho sa zasnúbili. V roku 2004 účinkovala vo filme Posledný výstrel, v roku 2005 mal premiéru jej film Fragile. Počas uplynulého roka pracovala na dráme Brothers & Sisters.

SPRACOVANÉ PODĽA: imbd.com, csfd.cz.