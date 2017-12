Denise Richards začala otvorený boj s fotografmi

BRATISLAVA 10. novembra (SITA/AP) - Hovorkyňa hollywoodskej herečky Denise Richards obvinila otravných fotografov z toho, že vo štvrtok sa prenasledovaná herečka chcela skryť pred ich objektívmi, no zhodila pritom z balkóna osobný počítač, ktorý spadol na dve dôchodkyne. Hovorca hotela a kasína River Rock vo Vancouveri, kde je herečka ubytovaná, potvrdil incident, ktorý sa stal v stredu večer. Podľa televíznej stanice Global TV Richards nakrúcala scénu nového filmu Blonde and Blonder, keď sa dostala do sporu s fotografom, ktorý ju chcel odfotiť. Herečku to tak rozčúlilo, že fotografovi zobrala laptop, vyhodila ho z balkóna a nechtiac trafila dve dôchodkyne sediace pod balkónom na lavičke. Podľa privolanej záchranky sa však starším dámam až na pár škrabancov nič nestalo. "Fotografi môžu byť radi, že počítač bol jediná vec, ktorá z balkóna letela," uviedla herečkina hovorkyňa Nicole Perez v Los Angeles. Podľa producenta filmu Blonde and Blonder Deana Bornsteina sa na pľac dostalo niekoľko nepovolaných osôb, ktoré začali obťažovať filmový štáb. Proti herečke polícia nevzniesla žiadne obvinenia.