Miky Mora si hostí na album nevyberal vypočítavo

10. nov 2006 o 13:45 SITA

BRATISLAVA 10. novembra (SITA) - Jeden z najaktívnejších slovenských hip-hopových umelcov Miky Mora prispel na slovenský hudobný trh sólovým projektom. Moratón, ktorý uzrel svetlo sveta 2. októbra, podľa neho prináša kvalitný, pouličný rap. Výnimočnosť vidí v autentickosti a pravdivosti Moratónu, ktorý "opisuje túto dobu". Miky je stále súčasťou petržalskej Druhej Strany a Moloch vLavo s ním spolupracoval aj na sólovom albume. "Keď robím s niekým skupinu, je tam viac ľudí, viac hláv dokopy, ale treba robiť kompromisy, aby s tým boli všetci spokojní, a keď robím sólo, tak je to čisto moje a nápady sú z mojej hlavy," vysvetlil v rozhovore pre agentúru SITA svoje rozhodnutie nahrať Moratón.

CD obsahuje 17 trackov, z čoho 13 je plnohodnotných skladieb doplnených o intro, outro a dva remixy. Väčšinu hudby na album dodali Hajtkovič a Grimaso, tri skladby si zhudobnil Miky sám a po jednej spravili Opak, Jazzy a 6. Zmysel. Za mikrofónom sa v úlohe hostí objavili Rytmus, Čistychov, Slipo, Moloch vLavo, Agresor Lotor, Damián Boss, Opak, či francúzsky rapujúci Hypnoz. K rapovému albumu patria aj scratche a niekoľko z nich naň nahral ten najpovolanejší, najlepší slovenský battle DJ – DJ Lucco. Hostí si Miky vyberal spomedzi ľudí, s ktorými sa často stretáva, rozumie si s nimi a pozná ich prácu. "Ani jeden z tých hostí tam nie je preto, aby sa ten album lepšie predával - sú to proste ľudia, s ktorými si rozumiem," zdôraznil. Na oficiálnom krste albumu - 6. októbra, mali fanúšikovia jedinečnú možnosť vidieť takmer celú zostavu z Moratónu spolu na jednom pódiu. Podľa Mikyho je síce možné, že sa im niekedy podarí spoločne vystúpiť, ale zorganizovať niečo také by bolo veľmi náročné a "musela by prísť nejaká konkrétna

Album Moratón sa hneď v prvý týždeň predaja vyšvihol na druhú priečku rebríčka najpredávanejších albumov na Slovensku a úspech zaznamenal aj prvý singel z neho Moratón 2. Na ten ďalší si ale budú musieť fanúšikovia Mikyho Moru počkať. "Bude až niekedy na jar - v marci možno bude v telke, skôr asi ťažko," prezradil Miky Mora a dodal, že jedným z dôvodov je skutočnosť, že ľudia, s ktorými chce robiť videoklip, sú momentálne veľmi zaneprázdnení. Rovnako, ako prvý klip, aj ten druhý by mal vzniknúť v spolupráci s Braňom Bindom, Robom Jedličkom a Lumirom.