Hapka a Horáček vydávajú CD a pracujú na DVD s videoklipmi

10. nov 2006 o 15:10 SITA

BRATISLAVA 10. novembra (SITA) - Legendárna česká autorská dvojica Petr Hapka a Michal Horáček vydá 20. novembra po piatich rokoch nový spoločný projekt. Na albume s názvom Strážce plamene si zaspievali Hana Hegerová, Jana Kirschner, Szidi Tobias, Bára Basiková, Daniel Landa, František Segrado a Jaromír Nohavica, ktorý s nimi spolupracoval po prvý raz. Doteraz totiž pre neho podľa Michala Horáčka nemali vhodné piesne, čo sa im pri tvorbe tohto projektu konečne podarilo. "On sám je veľmi opatrný a nechce robiť nič než to, o čom je presvedčený, že je to umelecky poctivé. Predložili sme mu pesničky, a on bol toho názoru, že to chce naozaj skúsiť. Potom sme už len čakali, čím nás prekvapí," prezradil v rozhovore pre agentúru SITA Horáček.

Celých päť rokov podľa neho "písali, nahrávali, prerábali a skúšali." Ich tvorivý proces je medzi autormi piesní skutočne výnimočný - čakajú na inšpiráciu a nápady a nestanovujú si žiadne termíny. "My to skrátka takto robíme, nemáme stanovený žiaden dátum - ten prichádza jednoducho s tým, že si povieme, že je koniec, takže ubehlo dokonca päť rokov od nášho posledného albumu a ja neviem, či je to dlho alebo krátko, skrátka: rodí sa to vo chvíli, keď si myslíme, že je to hotové," vysvetlil a dodal, že usilovnosť síce v živote príde mnohokrát vhod, ale umenie je úplne iná sféra ľudskej činnosti.

Všetkých jedenásť piesní z albumu Strážce plamene by navyše malo dostať vizuálnu podobu vo forme videoklipov. Tie spolu vytvoria základ DVD, ktoré by malo uzrieť svetlo sveta na budúci rok v máji. Ostatní tvorcovia a interpreti z hudobnej branže podľa Horáčka nerobia viac videoklipov, lebo sa im to neoplatí. "Robí sa jeden alebo dva klipy, pretože sa vie, že viac televízia nikdy neodvysiela. Toto nemá žiaden komerčný zmysel. My vieme dopredu, že z komerčného hľadiska je to samovražda," skonštatoval na adresu pripravovaného projektu. Jedným dychom však dodal, že ostatní ľudia to zrejme nerobia preto, že sa tým obvykle živia. "Keďže my sa tým neživíme, tak si to urobíme tak, ako keď si kúpite napríklad motorku, alebo auto. Tak my si kúpime, že budeme mať niekde na poličke DVD-čko a raz za čas - napríklad pri narodeninách, sa na to pozrieme," povedal o význame DVD, na ktorom by sa mala objaviť aj pieseň, ktorú z albumu vyradili, pretože sa im zdala príliš hitová. Album je podľa Horáčka skôr zamyslený a spomínaná pieseň by preto mohla pôsobiť rušivo. Na DVD ale bude podľa Hapku sedieť lepšie, "tam bude sedieť ako vo svojej spoločnosti".

V súčasnosti sú už dva videoklipy hotové, dva dokončujú a na ďalšom začínajú pracovať. Každý zatiaľ vznikal pod vedením iného režiséra. O vizuál piesne Hlava kance, ktorú naspieval František Segrado, sa postaral 95-ročný režisér Otakar Vávra. První noc v novém bytě v podaní Jaromíra Nohavicu a Jany Kirschner režíroval Jaromír Pesr. Pieseň Neodolatelná v podaní Jaromíra Nohavicu by mala dostať netradičnú - bábkovú podobu. Podľa Hapku a Horáčka sa mladým tvorcom zo Zlína podarilo vytvoriť nádhernú bábku 70-ročného Nohavicu, ktorá sa páčila aj samotnému muzikantovi. "Len im odporučil, aby mu zmenšili to obrovské brucho, ktoré mu nechali narásť," podotkol so smiechom Horáček.

