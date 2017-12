Dara Rolins si prežila peklo v lietadle

Bratislava 10. novembra (TASR) - Speváčka Dara Rolins prežila ďalšiu skúšku psychickej kondície.

10. nov 2006 o 16:00 TASR

Nie je to tak dávno, čo počas turné spadla oslepená reflektormi z vysokého koncertného pódia, zranila si ruku a narazila rebrá. Sotva sa spamätala, čakal ju ďalší šok. Tentokrát sa odohral v Poľsku, kde Dara fotila medzinárodnú reklamu na parfum. "Vo Varšave som strávila dva dni. Všetko bolo skvelé. Horšie to bolo s odletom. Vstávala som skoro ráno a potom na letisku dlho čakala na štart pre zlé počasie. Bola to úľava, keď nás konečne ďnalodiliď na palubu lietadla, ktoré vyzeralo, ako by vypadlo z kinder vajíčka," spomína Dara v českom týždenníku Story, a ako dodáva, úľava netrvala dlho. "Tesne pred tým, ako sme vzlietli, ozval sa strašný rachot, objavil dym a videla som, ako spadla pravá vrtuľa. Našťastie sme skončili zdraví na zemi," vraví ďalej o hrozivom zážitku. Od zeme sa "odlepili" až o päť hodín, počas ktorých mala čas premýšľať o šťastí, náhode, živote. "Mám za sebou všeličo, ale táto udalosť predstihla všetko nepríjemné, čo som kedy zažila," dodala pre české Story slovenská speváčka.