Počas nakrúcania Ro(c)ku podvraťáků tiekol prúdom alkohol

10. nov 2006 o 15:34 SITA

BRATISLAVA 10. novembra (SITA) - Filmovému štábu a hercom bolo počas nakrúcania čiernej krimikomédie režiséra Karla Janáka Ro(c)k podvraťáků (2006) veselo. Uvoľnenú atmosféru na pľace utužovali aj alkoholickými nápojmi. "Atmosféra počas nakrúcania bola veľmi dobrá, lebo asi traja zo sponzorov dodávali alkohol. Mali sme na výber víno, pivo aj destiláty, takže tá atmosféra bola veľmi veselá. Ak človek príde na nakrúcanie skoro ráno a príde na rad až poobede, tak má čas, aby sa opil, vytriezvel a znovu sa opil," tvrdí predstaviteľ jednej z hlavných postáv Michael Beran.

Režisér Janák spolupracoval na filme s úspešnou hereckou dvojicou Mádl-Kotek, ktorí vo filme stvárnili členov rockovej kapely, už na svojich predchádzajúcich dvoch snímkach Snowboarďáci (2004) a Rafťáci (2006). "Pre nás, pre hercov bolo posunom to, že hráme nejaký konkrétny charakter, ktorý musíme nejakým spôsobom vybudovať. Tie predchádzajúce dva filmy fungovali na tom, že prídeme niekam a povieme nejaký hlod a ideme preč a všetci si myslia, že to sme my. Aj keď sme niečo hrali, pôsobilo to tak, že sme to my. A tu sme boli každý rozličný charakter, ktorý ten dej nejako posúvali," povedal v rozhovore pre agentúru SITA 18-ročný Vojtěch Kotek.