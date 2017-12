Režisér Karel Janák plánuje nakrútiť vianočnú komédiu

10. nov 2006 o 18:00 SITA

BRATISLAVA 10. novembra (SITA) - Český režisér Karel Janák, ktorý stojí za sériou úspešných filmov pre mladých divákov Snowboarďáci (2004), Rafťáci (2006) a Ro(c)k podvraťáků (2006) sa rozhodol, že jeho najnovší režijný počin bude vianočná komédia. "Premýšľal som o žánri, ktorý by som nakrútil. Dlho som riešil, že by som nakrútil nejakú rozprávku a máme tiež pripravený horor a thriller. Scenárista, s ktorým som spolupracoval na Rafťákoch a Podvraťákoch mi napísal scenár, ktorý robil dva roky a ktorý sa mi strašne páči. Je to romantická vianočná komédia, trošku cynická a korenistá. Každopádne to bude vianočný film a chceme to urobiť maximálne vianočne, ako to len pôjde, aby to bolo nablýskané, veselé, romantické," povedal v rozhovore pre agentúru SITA úspešný český režisér, ktorý sa popri filmovej réžii venuje aj tvorbe reklám a v minulosti vynikol invenčnými televíznymi upútavkami k filmom.