Beyoncé a Eva Longoria si zahrajú lesbický pár

BRATISLAVA 10. novembra (SITA) - Beyoncé Knowles a Eva Longoria sa objavia na filmových plátnach ako lesbičky. Nová snímka ponesie názov Tipping The Velvet a odohráva sa vo viktoriánskej ére. "Áno, je ...

10. nov 2006 o 19:23 SITA

BRATISLAVA 10. novembra (SITA) - Beyoncé Knowles a Eva Longoria sa objavia na filmových plátnach ako lesbičky. Nová snímka ponesie názov Tipping The Velvet a odohráva sa vo viktoriánskej ére. "Áno, je to pravda. Je to nádherný, zamilovaný príbeh," potvrdzuje 31-ročná Longoria. Režisérka Sofia Coppola dúfa, že sa jej román z pera Sarah Water podarí preniesť na plátna kín a do hlavných rolí Kitty Butler a Nan Astley by chcela obsadiť Beyoncé a Longoriu. Speváčka a herečka Beyoncé Knowles tvrdí, že by sa mal natočiť film o lesbickej láske. "Máme Skrotenú horu, a tak si myslím, že je správny čas, aby sa natočila aj ženská obdoba," hovorí 25-ročná Beyoncé. Obe hlavné predstaviteľky lesbického páru sa už tešia na milostné scény. "Vôbec sa nehanbia sexuálnych scén. Naopak, myslia si, že to bude väčšia zábava ako s mužom. Bude to určite veľmi vzrušujúce," vyjadril sa nemenovaný zdroj.

Televízneho spracovania románu sa v roku 2002 ujala britská stanica BBC. Informácie zverejnil portál lse.co.uk.