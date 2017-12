Plán digitalizácie dobieha aj lokálne televízie

BRATISLAVA - Lokálne televízie majú obavy zo spôsobu prechodu analógového na digitálne vysielanie, ktoré sa má skončiť do roku 2012. Môžu mať problémy s obnovovaním licencií, nevedia tiež odhadnúť náklady na pripojenie sa do systému digitálneho vysielania

13. nov 2006 o 10:55 PAVOL REMIAŠ

. Vládou prijatá stratégia digitalizácie televízneho a v marci novelizovaný zákon o elektronických komunikáciách napríklad nepripúšťajú obnovovanie licencií pre analógové vysielanie ani prideľovanie nových frekvencií. To v súčasnosti teoreticky zabraňuje napríklad vzniku nových televízií, digitalizácia pritom potrvá ešte šesť rokov.

Úrady sa po tlaku zo strany Spolku lokálnych televíznych staníc Slovenska, ktorý združuje 42 miestnych televízií, rozhodli tieto opatrenia zmierniť. Rada pre vysielanie a retransmisiu pred niekoľkými mesiacmi zamietla predĺženie licencie pre TV Prievidza, ktorá má vypršať na budúci rok v novembri. Odôvodnila to využitím kanálu na účely digitálneho vysielania. Zamietavý postoj zaujal aj Telekomunikačný úrad, ktorý konkrétne frekvencie prideľuje. Inštitúcie sa riadili stratégiou digitalizácie. Pred niekoľkými dňami však zmenili názor a Rada prerušila správne konanie. „Zaslali sme rade pre vysielanie a retransmisiu stanovisko, podľa ktorého je príslušný kanál možné v lokalite Prievidze používať na analógové televízne vysielanie až do konca roka 2008,“ povedal hovorca Telekomunikačného úradu Roman Vavro. Kanál na analógové vysielanie si bude podľa neho môcť dlhšie ponechať napríklad aj Senická televízia. Licencie však na budúci rok vypršia viacerým ďalším lokálnym televíziám. Podľa Vavra bude úrad posudzovať každý prípad osobitne.

Predĺženie licencií o jeden rok však lokálne televízie, ako je tá prievidzská, nezachráni. Podľa výkonnej riaditeľky spolku lokálnych televízií Nataše Petrovej sa budú môcť televízie obrátiť aj na Výskumný ústav spojov v Banskej Bystrici a zaplatiť si vyhľadanie nových analógových frekvencií, na ktorých budú môcť vysielať po vypršaní licencií. „Tieto frekvencie však budú musieť odsúhlasiť okolité krajiny. Keď sa budú prekrývať s ich signálom, nemusia ich povoliť,“ povedala Petrová.

Všetky lokálne televízie však nakoniec budú musieť vysielať digitálne. Akým spôsobom sa tak stane a koľko ich to bude stáť, však závisí aj od zákona o digitálnom vysielaní, ktorý pripravuje ministerstvo kultúry a ktorým sa momentálne zaoberá legislatívna rada vlády. Podľa riaditeľa odboru audiovízie a kinematografie rezortu kultúry Radoslava Kutaša by ho mohol parlament prerokovať v prvom štvrťroku budúceho roku. Digitálne vysielanie by malo byť rozdelené na vysielacie oblasti, tzv. ostrovy. Podľa Ivana Prikopa zo spolku lokálnych televízií bude pre miestnych vysielateľov pridrahé získať možnosť vysielať prostredníctvom niektorého z ostrovov. „Lokálne televízie nepotrebujú vysielať na takom veľkom území.“

Lokálne televízie však do zákona presadili, že, mimo tých hlavných vysielacích ostrovov budú môcť na lokálnej úrovni, nezávislo, na vlastných digitálnych frekvenciách vysielať aj lokálne televízie. „Podobný stav je teraz aj pri lokálnom analógovom vysielaní,“ povedal Prikopa.

V lokálnych multiplexoch bude poskytovateľ povinný vyhradiť na lokálne vysielanie 20 percent vysielacej kapacity. „Ak vysielateľ nebude programovú službu komerčne využívať, bude poskytovateľ multiplexu povinný tento priestor vysielateľovi vyhradiť bezplatne,“ povedal Kutaš.