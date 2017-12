CD

13. nov 2006

Beck - The Information

Interscope

"One-two, you know what to do..." To sú prvé zvuky, ktoré sa ozvú z novinky Becka Hansena (1970). Americký spevák, textár a multiinštrumentalista na svojom siedmom štúdiovom albume opäť robí to, čo mu ide najlepšie. Svojrázne pesničky s chytľavými melódiami.

Generačnú hymnu, akou bol Loser, sa síce nepodarí vymyslieť každý rok, ale stále tu narazíte na dosť nádejných hitoviek. Šestnástim skladbám na svet opäť výrazne pomohol aj starý známy, vychytený producent Nigel Godrich: "Vzhľadom k našim predchádzajúcim albumom, je to také spojenie oboch svetov, ktoré sme vtedy vytvorili."

Namiesto módneho frflania na internetových pirátov Beck šteklí potenciálnych kupcov originálu bonusovým DVD, na ktorom nájdete klipy (rovnako uletené, ako je hudba) ku všetkým skladbám od rôznych režisérov a nálepky - z nich si môžete poskladať vlastnú verziu obalu.

Laibach - Volk

Mute records/ EMI

Germania, America, Anglia, Rossiya... To nie je listovanie zemepisným atlasom, to sú názvy skladieb nového albumu kapely, ktorá preslávila slovinské hlavné mesto Ľubľanu po celom svete.

Nezvyčajne vrúcny zvuk oproti dlhoročným temným industriálnym pochodom síce prekvapí, podobne množstvo spievajúcich hostí. Laibach však stále zostávajú verní svojej obľúbenej metóde coververzií známych hitov, akurát sa po trojročnom štúdiovom pôste tentoraz vrhli na štátne hymny.

"Pop music je pre ovce a my sme pastieri prezlečení za vlkov," je ironický slogan sprevádzajúci nový album, ktorý je stvárnený aj na jeho obale. Čo ešte hovoria členovia skupiny o svojom "národe", sa dočítate v exkluzívnom rozhovore, ktorý vyjde začiatkom decembra v S-music, hudobnej prílohe denníka SME.

Four Tet - Remixes

Domino recording/ Wegart

Jedna z nadčasových ľudových múdrostí hlása: Nerob iným to, čo nechceš, aby iní robili tebe. Že to môže fungovať aj obrátene, dokazuje mladý Angličan s neanglickým menom Kieran Hebden. Jeho produkciu pod pseudonymom Four Tet, v ktorej sa úplne samozrejme stretávajú prvky elektroniky, hip-hopu, techna s folkom či džezom, nálepkuje svojím logom vydavateľstvo zastupujúce napríklad aj gitarovku Franz Ferdinand, čo len potvrdzuje jej nadžánrovosť.

Poďme však späť k téme. Ak chceš, aby niečo robili tebe, urob to aj ty im - povedal si zjavne Hebden a vrhol sa do remixovania, ktoré sa skončilo dvojalbumom. Na prvom disku sú jeho prerábky (napr. Radiohead, Aphex Twin, Beth Orton), kým ten druhý je poskladaný z jeho skladieb upravených inými hudobníkmi (napr. Manitoba, Boom Bip, Icarus).

Peter Katina - Flashing

Hevhetia

Je sympatické, že po Borisovi Lenkovi je tu ďalší hráč na akordeón s profilovým sólovým albumom a záujmom o diela súčasných skladateľov. Peter Katina (1975) siahol výlučne do repertoáru škandinávskych autorov, pretože práve tento región podľa vlastných slov v booklete považuje za centrum najzaujímavejšieho repertoáru, aký vzniká pre jeho nástroj.

Už prvé počúvanie jeho CD dokazuje, že akordeón naozaj nemusí byť odkázaný na kopírovanie bodro hopsajúcich ruských vojačikov alebo tanečníkov tanga. Vďaka nápaditej poetike šiestich autorov a Katinovej virtuozite hýri pestrofarebnými zvukmi i náladami, čo sa veru nedá povedať o mnohých nahrávkach autorov a interpretov s klasickým vzdelaním. (her)