B. Blessed bude záporný hrdina v Pirátoch z Karibiku 3

13. nov 2006 o 8:10 SITA

BRATISLAVA 13. novembra (SITA) - Skúsený britský herec Brian Blessed bude hrať záporného hrdinu v treťom pokračovaní Pirátov z Karibiku. Šesťdesiatdeväťročný Blessed sa zhostí úlohy úhlavného nepriateľa kapitána Jacka Sparowa, ktorého si znovu zahrá Johnny Depp v snímke Pirates of the Caribbean: At World's End. "Iba nakrúcam taký veľký film o pirátoch. Je to tretie pokračovanie. Budem tým zloduchom," uviedol pre internetovú stránku Contactmusic.com.