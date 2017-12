Richard Gere si zlomil rebro, oddychovať však nechce

BRATISLAVA 13. novembra (SITA) - Ani zlomené rebro, pre ktoré museli Richarda Gerea previezť do nemocnice v Chorvátsku neodradilo herca, aby na dlhší čas prerušil práce na filme Spring Break in Bosnia.

13. nov 2006 o 8:40 SITA

Herec známy zo snímky Pretty Woman (1990) nakrúca v súčasnosti na Balkáne nový film, v ktorom hrá úlohu reportéra naháňajúceho hľadaného vojnového zločinca Radovana Karadžiča. Päťdesiatsedemročný Gere pritom vyhlásil, že na pľac sa vráti do dvoch dní a to aj napriek tomu, že lekári mu odporučili oddych. "Richard sa zranil, vyzeralo to veľmi zle. Musel trpieť obrovskými bolesťami. Nevyviedlo ho to však z miery. Chcel sa vrátiť k nakrúcaniu hneď, ako to bude možné," uviedol pre britský denník Daily Mirror zdroj.