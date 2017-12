Borat stále neohrozene prvý

BRATISLAVA 13. novembra (SITA/AP) - Imaginárny syn slávneho kazašského národa Borat už druhý týždeň neohrozene kraľuje americkým kinám. Komédia Borat: Nakúkanie do ameryckej kultúry na objednávku slavnoj ...

13. nov 2006 o 16:00 SITA

BRATISLAVA 13. novembra (SITA/AP) - Imaginárny syn slávneho kazašského národa Borat už druhý týždeň neohrozene kraľuje americkým kinám. Komédia Borat: Nakúkanie do ameryckej kultúry na objednávku slavnoj kazašskoj národa britského komika Sachu Barona Cohena počas uplynulého víkendu zarobila v prepočte 814 miliónov korún a čím filmovej spoločnosti 20th Century Fox zaistila už druhý týždeň prvé miesto v návštevnosti. Borat svoj celkový zisk za prvých desať dní v kinách posunul na 1,9 miliardy korún. Prvé tri priečky rebríčka najnavštevovanejších filmov Severnej Ameriky sa nezmenili a tak druhé miesto patrí Aimovi Allenovi s rodinnou komédiou The Santa Clause 3: The Escape Clause so zárobkom 474 miliónov korún a tretie miesto animovanému príbehu Spláchnutý, ktorý zarobil v prepočte 469 miliónov korún. Najúspešnejšou novinkou uplynulého víkendu bola komédia Stranger Than Fiction s Willom Ferrellom, ktorá sa umiestnila na štvrtom mieste so ziskom 396 miliónov korún. Kým Borat je jasným favoritom spoločnosti 20th Century Fox, spojenie herca Russella Crowea a režiséra Ridleyho Scotta vo filme Dobrý ročník spoločnosti prinieslo i desiatu priečku v rebríčku so ziskom 106 miliónov korún. Dráma spoločnosti Paramount Vantage Babel s Bradom Pittom a Cate Blanchett v hlavných úlohách debutovala na šiestom mieste so ziskom 158 miliónov korún. Triler The Return o nadprirodzených javoch so Sarah Michelle Gellar debutoval na ôsmom mieste a zarobil v prepočte 134 miliónov korún.