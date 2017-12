Justin Timberlake a Timbaland spolupracujú s Duran Duran

13. nov 2006 o 11:20 SITA

BRATISLAVA 13. novembra (SITA/AP) - Americký spevák Justin Timberlake v súčasnosti spolupracuje na novom albume skupiny Duran Duran spoločne s producentom Timbalandom, ktorý stál za jeho úspechom a preslávil sa aj vďaka spolupráci s Nelly Furtado. "Dejú sa okolo nás samé dobré veci," povedal spevák skupiny Simon LeBon. "Urobili sme tri skladby s Timbalandom a na jednej z nich sa autorsky i produkčne podieľal aj Justin Timberlake. Obaja s nami chcú veľmi spolupracovať. Nachádzame sa vo veľmi dobrom priestore," dodal. Britská skupina Duran Duran, ktorá sa v 80. rokoch minulého storočia preslávila hitmi ako Rio či The Reflex, hrali minulý týždeň na benefičnom koncerte organizácie AmFar bojujúcej proti AIDS. Na večierku prebehla i aukcia luxusných predmetov, ktorú viedla hollywoodska herečka Sharon Stone. Na koncerte so skupinu nevystupoval zakladajúci člen, gitarista Andy Taylor, ktorý skupinu opustil v októbri. Basgitarista Josh Taylor uviedol, že jeho rozchod so skupinou spôsobili jeho manželské problémy.